-''12 DEV ADAM'' İDDAACILARI DA KAZANDIRDI İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Bilyoner.com üyeleri bugüne kadar oynadıkları İddaa kuponlarıyla 1 milyon 700 bin lira kazandı. Aldığı galibiyetlerle taraftarını sevindiren Türk milli takımı ise İddaacılara 700 bin lira kazandırdı. Bilyoner.com Genel Müdürü Sait Kayahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Basketbol Şampiyonası'nın İddaa oyun cirosunda yüzde 24'lük artış gerçekleştirdiğini, özellikle Türkiye'nin oynadığı maçlarda bu ilginin daha da artığını gözlemlediklerini söyledi. İddaa'nın genellikle futbol karşılaşmalarında ağırlıklı olarak oynandığını anımsatan Kayahan, ilk kez 3-6 Eylül haftasonu basketbolun, futbola oranla daha fazla tercih edildiğini, şampiyonanın başından bu yana 24 bin 500 kupon oynandığını bildirdi. Bilyoner.com üyeleri için Dünya Basketbol Şampiyonası'nda favori takımın Türkiye olduğunu belirten Kayahan, bunun oyun tercihlerine de yansıdığını anlattı. Kayahan, Türkiye'nin yanı sıra İspanya ve Amerika'nın da favori görülen ve kuponlarda yer verilen diğer takımlar olduğunu kaydetti. Türkiye'nin yer aldığı tüm turnuva ve şampiyonalarda olumlu etkiyi gözlemlediklerini dile getiren Kayahan, şunları söyledi: ''İddaa oyuncuları milli takımlarına oynamayı hem seviyor, hem de tercih ediyor. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda başarılı bir seri sürdüren milli takımımız, Bilyoner.com üyelerinin kuponlarında artarak yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin Fransa ile oynadığı ve tek maç olarak açıklanan karşılamanın toplam cirosu, Türkiye'nin grup maçlarında yaptığı 5 karşılaşmanın toplam cirosunun yüzde 70'i kadar gerçekleşti. Türk milli takımı şu ana kadar sadece Porto Rico karşılaşmasında bahis severleri üzdü. Porta Rico'ya 10,5 handikap (avans) verilmişken Türkiye karşılaşmayı 2 sayı farkla 79-77 kazandığından, İddaa kurallarına göre Türkiye'ye oynayanlar kaybetmiş oldu.'' Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesinin, gerçekleştirilen yoğun iletişimin de etkisiyle basketbolun İddaa'daki payının bu dönemde artış gösterdiğini belirten Kayahan, bu dönemde en çok İddaa oynayan illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri olduğunu kaydetti. Dünya Basketbol Şampiyonası boyunca Bilyoner.com üyelerinin basketboldan 1 milyon 700 bin lira ikramiye kazandıklarını bildiren Kayahan, Tür milli takımının ise Bilyoner.com üyelerine 700 bin lira kazandırdığını söyledi. Kayahan, bugün oynanacak Türkiye-Slovenya çeyrek final karşılaşmasında İddaa oranlarının yine Türkiye'yi favori gösterdiğini, bu maçta Slovenya'ya 8,5 handikap verildiğini, bunun etkisiyle Bilyoner.com üyelerinin yüzde 70'inin Slovenya'ya oynadığını söyledi.