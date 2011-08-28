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Spor

12 Dev Adam hazırlıklarını tamamladı İSTANBUL (A.A) 

28 Ağustos 2011 20:03

-12 Dev Adam hazırlıklarını tamamladı İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, şampiyona öncesi İstanbul'daki son çalışmasını yaptı. Milliler, başantrenör Orhun Ene yönetiminde Abdi İpekçi Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda milliler ilk bölümde kondisyoner Ozan Şirikçi eşliğinde çalıştı. Daha sonra hücum setleri üzerinde duran A Milli Takım'ın son idmanı şut çalışmasıyla tamamlandı. ''12 Dev Adam'', 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası için yarın sabah organizasyona ev sahipliği yapacak Litvanya'ya gidecek.

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