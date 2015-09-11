12 Dev Adam gruptaki son maçından galip ayrıldı: Türkiye 111 - 102 İzlanda

İspanya’nın Almanya’yı etmesiyle birlikte gruptan dördüncü olarak çıkmayı garantileyen A Milli Basketbol Takımı, birinci turdaki son maçında karşı karşıya geldiği İzlanda’yı, uzatmalarda 111-102 mağlup etti.

Grubu 3 galibiyet, 2 yenilgiyle üçlü averaj sonucu dördüncü sırada tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci turda, A Grubu’nu namağlup lider bitiren Fransa ile eşleşti. Türkiye ile Fransa, son 16 takımın mücadele edeceği ikinci turda 12 Eylül Cumartesi günü Lille kentinde karşı karşıya gelecek.

1. periyot: 29-22

2. periyot: 47-47

3. periyot: 74-67

4. periyot: 91-91

Türkiye, karşılıklı basketlerle başlanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 15-14 önde geçti. Milliler, dışardan Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu ikilisi, içeriden de Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Aldemir üçlüsüyle bulduğu sayılarla ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

İzlanda ikinci periyodun başında 15-2’lik seri yakalayarak 14. dakikada 37-31 öne geçti. Daha sonra toparlanan ve özellikle Ali Muhammed ve Semih Erden’in basketleriyle sayı üstünlüğünü de yakalayan Türkiye, Palsson’un 3 sayılık atışına engel olmadı ve devreye 47-47 eşitlikle gidildi.

Dengede başlayan üçüncü periyotta 25. dakikaya Türkiye’nin 59-58’lik üstünlükle girildi. Kalan dakikalarda etkin hücum savunmayla bir ara farkı 8 sayıya (70-62) çıkaran Türkiye, final periyoduna 74-67 üstünlükle girdi.

Çekişmeli geçen dördüncü periyotta sayı farkını kapatan İzlanda, maçın bitimine 1 saniye kala Gunnarsson’un 3 sayılık atışıyla skoru eşitledi: 91-91. Türkiye, maçın bitimine 0.7 saniye kala son fırsatı Ali Muhammed ile değerlendirmeyince uzatmaya geçildi.

Uzatmalarda üstünlüğü elden bırakmayan 12 Dev Adam, maçtan 111-102 galip ayrıldı.