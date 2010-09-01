T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam grup lideri oldu

Türkiye, 4'te 4 yaptı ve grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi...

01 Eylül 2010 03:00

T24 - 12 Dev Adam, son periyoda kadar geride götürdüğü maçta Porto Riko'yu 79-77 yenerek 4'te 4 yaptı ve grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi.



Dünya Basketbol Şampiyonası'nda önce Fildişi Sahili'ni, sonra Rusya'yı Salı akşamı da komşu Yunanistan'ı yenen 12 Dev Adamımız Porto Riko'yu da 79-77 yenerek 4'te 4 yaptı. 

Son çeyreğe kadar maçı geride götüren milli basketbolcularımız son çeyrekte göstermiş olduğu performansla Porto Riko'yu da yendi ve 'Sıradaki gelsin' dedi.  
 

76-64 öne geçtiğimiz karşılaşmada son saniyelerde yaşanan rehavet ve Porto Riko'nun ardarda gelen iki üçlüğü yürekleri ağza getirse de milli takımımız galibiyetle maçı tamamlamayı başardı. 

Milli takımımızda en skorer oyuncu 16 sayıyla Hidayet Türkoğlu oldu. Milli takımımız 4'te 4 yaparak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24