12 Dev Adam grup lideri oldu

T24

- 12 Dev Adam, son periyoda kadar geride götürdüğü maçta Porto Riko'yu 79-77 yenerek 4'te 4 yaptı ve grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi.Dünya Basketbol Şampiyonası'nda önce Fildişi Sahili'ni, sonra Rusya'yı Salı akşamı da komşu Yunanistan'ı yenen 12 Dev Adamımız Porto Riko'yu da 79-77 yenerek 4'te 4 yaptı.Son çeyreğe kadar maçı geride götüren milli basketbolcularımız son çeyrekte göstermiş olduğu performansla Porto Riko'yu da yendi ve 'Sıradaki gelsin' dedi.76-64 öne geçtiğimiz karşılaşmada son saniyelerde yaşanan rehavet ve Porto Riko'nun ardarda gelen iki üçlüğü yürekleri ağza getirse de milli takımımız galibiyetle maçı tamamlamayı başardı.Milli takımımızda en skorer oyuncu 16 sayıyla Hidayet Türkoğlu oldu. Milli takımımız 4'te 4 yaparak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi.