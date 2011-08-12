-12 dev adam galibiyetle başladı İZMİR (A.A) - 11.08.2011 - A Milli Basketbol Takımı, İzmir'de oynanan Spor Toto World Cup 10'da normal süresi 58-58 berabere tamamlanan maçta Ukrayna'yı 69-65 yendi. İlk 3 dakikasını Ukrayna'nın 6-2 önde geçtiği müsabakada, her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. İki takımın şut yüzdelerinin düşük olduğu periyodun sonunda Cenk ile 3 sayılık basket bulan A Milli Takım, periyodu 12-11 geride tamamladı. İkinci periyoda Enes'in basketiyle başlayan Ay-yıldızlı ekip, periyodun son 5 dakikasına 23-19 üstün girdi. Rakibine sayı şansı tanımayan, Emir ve Cenk'in basketleriyle farkı açan A Milli Takım, son 2 dakikaya 13 sayı farkla 32-19 önde girdi. Ersan ve Hidayet'in 3 sayılık basketleriyle 17 sayılık farka ulaşan (38-21) Türkiye, devreyi 38-23 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda biraz daha etkili başlayan Ukrayna, bulduğu basketlerle aradaki farkı indirdi. Ancak rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Ay-yıldızlı ekip, 25. dakikayı 40-36 üstün geçtikten sonra Cenk ve Barış'ın basketleriyle son 2 dakikaya 47-40 önde girdi. A Milli Takım, 3. periyodu da 50-44 üstün tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Ukrayna, aradaki farkı azaltsa da buna izin vermeyen Ay-yıldızlı ekip, son 5 dakikaya 55-50 üstün girdi. Pecherov'un 3 sayılık basketiyle son dakikasına 58-58 eşitlikle girilen müsabakada, iki takım da hücumlardan boş dönünce karşılaşmanın normal süresi 58-58 berabere tamamlandı. Uzatma periyodunun ilk 2,5 dakikası 61-61 eşitlikle girilirken, daha sonra Ender ve Ömer Onan ile 3 sayılık basketler bulan A Milli Takım, son 46 saniyeye 67-61 önde girdi. Burtt'un 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 3 sayıya (67-64) indiren Ukrayna karşısında son 5 saniyeye 67-65 üstün giren Türkiye, Spor Toto World Cup 10'daki ilk karşılaşmasını Ömer Onan'ın sayılarıyla 69-65 galip tamamladı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Furkan Aldemir, Emir Preldzic ile Enes Kanter ilk kez A Milli Takım formasını giydi.