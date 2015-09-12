12 Dev Adam, Fransa karşısına çıkıyor; hedef çeyrek final

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci turunda A Milli Takımımız, ev sahibi Fransa ile çeyrek finale kalmak için bu akşam parkeye çıkacak.

Almanya, Fransa, Letonya ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan A Milli Baskebol takımı turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile ikinci turda karşılaşacak.

Eleme usulü tek maç üzerinden oynanacak iki takım arasındaki çeyrek finale kalma mücadelesi, Fransa'nın Lille kentinde TSİ 22.00'de başlayacak ve NTV Spor’dan da naklen yayınlanacak.

B Grubu'nda İtalya'yı 89-87, Almanya'yı 80-75 ve İzlanda'yı uzatmalarda 111-102 mağlup eden Türkiye, İspanya'ya 104-77 ve Sırbistan'a ise 91-72'lik skorlarla kaybederek 8 puanla üst tura yükseldi.

Fransa ise A Grubu'nda Finlandiya'yı 97-87, Bosna Hersek'i 81-54, Polonya'yı 69-66, Rusya'yı 74-67 ve İsrail'i 86-61 yenerek namağlup lider unvanıyla Türkiye'nin rakibi oldu.