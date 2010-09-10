-''12 DEV ADAM'' FİNAL İÇİN SAHADA İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Türkiye, yarın finale çıkabilmek için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak ve NTV'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye'nin çeyrek finalde Slovenya'yı yenerek yarı finale çıkmasıyla, şampiyonanın normal programına göre saat 19.00'da başlaması gereken Türkiye-Sırbistan yarı final maçı, FIBA ile görüşülerek saat 21.30'a alındı. Milli Takımlar İdari Menajeri Barbaros Akkaş, ev sahibi takımın maç saatini değişiklik talep etme hakkı olduğunu, FIBA ile görüşülerek maçın saat 21.30'a alındığını açıkladı. -KAZANIRSA İLK KEZ FİNAL OYNAYACAK- Çeyrek finalde Slovenya'yı yenerek, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Türkiye, Sırbistan'ı yenerse bir ilke daha imza atacak. (A) Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'ı yarın yenerse tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda final oynayacak. Türkiye, Sırbistan maçına kadar yaptığı 7 maçta 7 galibiyet aldı. Grup maçlarını 5 maçta 5 galibiyetle yenilgisiz lider olarak tamamlayan Türkiye, 2. turda Fransa, çeyrek finalde de Slovenya'yı yenerek, yarı finale çıktı. -SIRBİSTAN, SADECE ALMANYA'YA YENİLDİ- Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan, 2010 Dünya Şampiyonası'nda sadece grup maçlarında Almanya'ya yenildi. Sırplar, (A) Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgiyle lider tamamlayarak, 2. tura çıktı. İkinci turda Hırvatistan'ı yenerek çeyrek finale çıkan Sırbistan, çeyrek finalde ise son Dünya Şampiyonu İspanya'yı yenerek, yarı finale yükseldi. -İLK YARI FİNAL MAÇI ABD-LİTVANYA- 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarın ilk yarı final maçı ABD ile Litvanya arasında yapılacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Şampiyonada bugün yapılacak klasman maçlarını kaybeden takımlar, yarın 7.lik için saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.