12 Dev Adam ezdi geçti: 86 - 47

T24 - 12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ilk karşılaşmasında Fildişi Sahili'ni 86-47 mağlup etti.





Karşılaşmaya Türkiye, Ömer Onan, Ersan, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık, Hidayet; Fildişi Sahili ise Aboua, Diabate, Konate, Lamizana, Kone ilk beşleriyle başladı.



A Milli Basketbol Takımı maçın ilk periyoduna oldukça hızlı başladı. Ömer Onan'ın 3 sayı çizgisinin dışından kazandırdığı 2 basketle 2. dakikada 6-0 öne geçen Milliler, daha sonra Kerem Tunçeri'nin 3, Ersan'ın 2 sayı kazandırmasıyla farkı 11'e çıkardı. Türkiye, Ersan'ın 3 sayılık basketiyle 4. dakikada 14-0'lık bir seri yakalamış oldu. Fildişi sahili, maçtaki ilk sayısını ancak 5. dakikaya yaklaşırken bulabildi: (14-2). İlk periyodun son 3 dakikasına 19-4 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. İlk periyotta rakibine sadece 11 sayı izni veren Milliler, ilk 10 dakikayı 23-11 önde kapattı. İlk çeyrekte Türkiye'yi ateşleyen isim 8 sayıyla oynayan Ömer Onan oldu.



2. periyoda, ilk 10 dakikadaki dağınıklığından uzaklaşmış başlayan Fildişi Sahili, bu çeyreğin ilk 3 dakikasında 24-19 ile farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra savunmada daha dikkatli oynayan Milliler, çeyreğin son 5 dakikasına girilirken Kerem Gönlüm'ün kazandırdığı sayılarla durumu 30-19'a getirdi. Çeyreğin son 3 dakikasına 32-22 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Hücumda son topu boyalı alanda kullanmaya çalışan Fildişi Sahili, Türkiye'nin iyi savunması sonucunda sayı bulmakta zorlanırken, Milliler, son 2 dakikada farkı 18'e çıkardı ve ilk devre 40-22 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmada 2. devrenin ilk basketini 22. dakikaya girilirken Sinan, 3 sayı çizgisinin dışından attı ve farkı 43-22 ile 11'e çıkardı. Takip eden 3 dakikada her iki takım da hücumda organize olmayı başaramazken, çeyreğin son 3 buçuk dakikasına Milliler, 51-31 önde girdi. Periyodun geri kalan dakikaları karşılıklı basketlerle geçti ve Milliler, son 10 dakikaya 17 sayı farkla 53-36 önde girdi.



Türkiye, son çeyreğe hızlı hücumdan sayı bularak başladı. Milliler, Ersan'ın karşılaşmanın 32. dakikasında attığı 3 sayılık basketle durumu 59-39'a getirdi. Ersan'dan 1 dakika sonra Sinan'ın, 3 sayı çizgisinin dışından bulduğu basketle Türkiye, farkı 64-39'la 25'e çıkardı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına Millilerin 68-41 üstünlüğüyle girildi. Sinan'ın ''sahne aldığı'' dakikalarda Türkiye, hücumda ve savunmada takım olarak iyi bir performans sergiledi ve son 4 dakikaya girilirken farkı 34 sayıya kadar çıkardı: (75-41). İstikrarlı performansını sürdüren Türkiye, kolay hücumlarla üst üste sayılar buldu ve maçı 39 sayı farkla 86-47 kazandı.



Milliler, zayıf bir takım görüntüsü veren rakibini sadece 47 sayıda tutmayı başardı. Türkiye'de Ömer Onan, Sinan ve Ersan, başarılı performanslarıyla dikkati çekerken, Ömer Onan 18 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı da başardı. Maçın bir diğer skorer ismi 17 sayıyla oynayan Ersan oldu. Fildişi Sahili'nde ise çift haneli rakama 10 sayıyla sadece Kale ulaştı.

Ankara basketbolda tarihi bir gün yaşadı



Ankara Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'nin Fildişi Sahili ile oynadığı maçla Ankaralı basketbolseverlere tarihi bir gün yaşattı.

10 bin seyirci kapasiteli Ankara Spor Salonu'nu hıncahınç dolduran basketbolseverler milli takımlarını maç boyunca büyük coşkuyla destekledi. Karşılaşmayı Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Ankara Valisi Alaattin Yüksel ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de izledi.