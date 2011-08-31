12 Dev Adam çok farklı başladı!

T24

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, zayıf rakibi Portekiz'i 79-59 mağlup etti.Zayıf rakibi karşısında maça Hidayet Türkoğlu ve Enes Kanter'in skorer oyunu ile başlayan Milli Takım, ilk çeyreği 15-9 önde geçti. Maçın ilk çeyreğinde Milli Takım adına Emir Preldzic'te etkili bir oyun sergiledi.Portekiz, pota altında Enes Kanter'i ilk devre boyunca durduramadı. İkinci periyoda da damga vuran Enes, 12 Dev Adam'ın farkı artırmasını sağladı. Türkiye, ilk yarıyı 39-27 gibi farklı bir skorla önde kapattı.İkinci yarıda da A Milli Takım'ın üstünlüğü devam etti. Hido ve Enes ikilisinin ilk yarıdaki skorer oyununa, Ömer Onan ve Ersan İlyasova'nın da etkili performansları eklenince aradaki fark iyice arttı. İzzet Türkyilmaz gibi genç oyunculara şans tanıyan Orhun Ene, yıldız oyuncuları da rotasyonla dinlendirme şansı buldu.Türkiye, üçüncü çeyreğin sonunda ise 26 sayı farkla 64-38 öndeydi.Maç boyunca yüksek şut yüzdesi ile hücum eden 12 Dev Adam, 4. çeyreğin hemen başında 68-38 ile farkı 30 sayıya kadar çıkardı.Mücadelenin kalan dakikalarında farkın da artması ile savunma sertliğini düşüren Milliler, buna rağmen Portekiz'in farkı kapatmasına izin vermedi.Salondan 23 sayı farkla, 79-56 üstün ayrılan 12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na rahat bir galibiyetle başladı. Türkiye, turnuvanın ikinci maçında yarın Britanya ile saat 17:45'te karşılaşacak. Bu maçta NTVSpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.