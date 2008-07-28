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Spor

12 Dev Adam Çin'e gitti

12 dev adam, Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlık çalışmalarının İstanbul'daki ilk ayağını tamamladı ve ikinci etap çalışmaları için Çin'i

28 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  Milliler, ikinci etap çalışmaları için Çin'in Macau kentine gitti. Ay-yıldızlılar burada iki önemli hazırlık maçı yapacak. Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası elemeleri olduğunu söyledi.

 

Havaalanında açıklamalarda bulunan Harun Erdenay, "Macau'da üst düzey rakiplerle oynayacağız. Hedefimiz 3 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası elemeleri. Onun için iyi bir hazırlık olacak. 13 oyuncuyla gidiyoruz. Ömer Aşık ve Hidayet yok" dedi.

 

Oyunculardan Ender Arslan ve Kerem Tunçeri de, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak olmalarının, hem kendileri hem de Türkiye açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

 

Olimpiyat oyunlarında mücadele edecek rakiplerinin fiziksel olarak kendilerinden daha hazır olacağını belirten oyuncular, yine de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. 12 dev adam, 31 Temmuz Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaştıktan sonra, 2 Ağustos'ta da Litvanya'yla mücadele edecek.

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