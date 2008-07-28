12 Dev Adam Çin'e gitti

Havaalanında açıklamalarda bulunan Harun Erdenay, "Macau'da üst düzey rakiplerle oynayacağız. Hedefimiz 3 Eylül'de başlayacak Avrupa Şampiyonası elemeleri. Onun için iyi bir hazırlık olacak. 13 oyuncuyla gidiyoruz. Ömer Aşık ve Hidayet yok" dedi.

Oyunculardan Ender Arslan ve Kerem Tunçeri de, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak olmalarının, hem kendileri hem de Türkiye açısından iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Olimpiyat oyunlarında mücadele edecek rakiplerinin fiziksel olarak kendilerinden daha hazır olacağını belirten oyuncular, yine de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. 12 dev adam, 31 Temmuz Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaştıktan sonra, 2 Ağustos'ta da Litvanya'yla mücadele edecek.