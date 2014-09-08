12 Dev Adam, 5 saniye kala gelen 3'lükle çeyrek finalde!

FIBA Dünya Kupası ikinci turunda Avustralya ile karşılaşan Ay Yıldızlılar, 12 sayı geriye düştüğü maçın son bölümünde Emir Preldzic’in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle rakibini 65-64 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

FIBA Dünya Kupası C Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak ikinci tur vizesi alan 12 Dev Adam, ikinci turda Avustralya ile karşılaştı.

12 Dev Adam, 12 sayı geriye düştüğü maçın son bölümünde inanılmaz bir geri dönüşe daha imza attı. Ay Yıldızlılar, Emir Preldzic’in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle salondan 65-64 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Litvanya ile karşılaşacak.

NTV Spor’da yer alan habere göre, 12 Dev Adam maça Sinan Güler, Emir Preldzic, Kerem Gönlüm, Ender Arslan ve Ömer Aşık ilk 5’i ile başladı. Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçildi. Sinan Güler ve Ender Arslan ikilisiyle sayılar bulan 12 Dev Adam, ilk 4 dakikayı 9-6 önde geçti. Potanın üzerindeki maç saatinin arızalanması nedeniyle bir süre duran maçta Baynes ile sayılar bulan Avustralya öne geçti ve 5 sayılık avantaj yakaladı: 11-16. Sinan Güler’in basketleriyle ayakta kalan Milliler ilk çeyreği 18-15 geride kapattı.

İkinci çeyreğe 4-0’lık seriyle başlayan Avustralya skoru 22-15’e getirerek farkı 7 sayıya çıkardı. Sinan Güler ve Kerem Tunçeri’nin üst üste bulduğu basketlerle rakibine 5-0’lık seriyle cevap veren Ay Yıldızlılar farkı 2 sayıya indirdi: 20-22. Basit hataları iyi değerlendiren Avustralya, çeyreğin son 5 dakikasına 27-22 üstün girdi. Kerem Tunçeri ve Cenk Akyol’un 3 sayılık basketleriyle aranın açılmasına izin vermeyen 12 Dev Adam skoru 29-28’e getirerek farkı yeniden 1 sayıya indirdi. Cen Akyol serbest atışlardan bulduğu sayılarla 32-31 öne geçen Ay Yıldızlılar, Motum ve Baynes’in basketlerine engel olamadı ve soyunma odasına 35-34 geride gitti.

İlk yarıda Sinan Güler kaydettiği 12 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, kenardan gelen Cenk Akyol da 7 sayı üreterek önemli katkı yaptı. Kerem Tunçeri de kaydettiği kritik 3 sayılık basketlerle 6 sayı üretti.

İkinci devreye basit hatalar yaparak giren Ay Yıldızlılar, kolay basketlere engel olamdı ve üst üste gelen sayılarla fark 8 sayıya çıktı: 36-44. Üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika kala skoru 46-36’ya getiren Avustralya farkı çift hanelere taşıdı. Skor üretmekte çok zorlanan 12 Dev Adam, 5 dakikada sadece 2 sayı bulabildi. Yakaladığı 14-4’lük seriyle arayı açan Avustralya karşısında Kerem Gönlüm’ün pota altından bulduğu basketlerle ayakta kalmaya çalışan Ay Yıldızlılar, çeyreğin son 2.5 dakikasına 50-42 geride girdi. Milliler, Emir Preldzic’in hücumda devreye girmesiyle farkı 4 sayıya indirdi ve son çeyreğe 50-46 geride başladı.

Son çeyreğe Ender Arslan’ın 3 sayılık basketiyle başlayan Ay Yıldızlılar farkı 1 sayıya indirdi: 49-50. Baynes’ın üst üste bulduğu basketlerle farkı 5 sayıya çıkaran Avustralya, Ingles’in 3 sayılık basketiyle skoru 57-49’a getirdi ve farkı 8 sayıya çıkardı. Son 5 dakikaya girilirken farkı 4 sayıya indiren 12 Dev Adam, Ender Arslan’ın 3 sayılık basketiyle skoru 57-56’a getirdi ve farkı 1 sayıya indirerek maça yeniden ortak oldu. Son 3 dakikaya 61-58 üstün giren Avustralya son 1 dakikaya da 64-59’luk skorla 5 sayı avantajla girdi. Preldzic’in 3 sayılık basketiyle hayat bulan Milliler bitime 48 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi. 12 Dev Adam, Emir Preldzic’in 3 sayılık basketiyle son 5 saniyeye girilirken 65-64 öne geçti. Kalan sürede sayıya izin vermeyen Ay Yıldızlılar salondan 65-64 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

12 Dev Adam'da son bölümde kaydettiği 3 sayılık basketlerle galibiyetin mimarı olan Emir Preldzic 16 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Sinan Güler 16 sayı, 4 ribaund, 2 asistle, Ender Arslan da 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı. Avustralya'da Baynes 15 sayı, 7 ribaund, Dellavedova da 13 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla salondan ayrıldı.