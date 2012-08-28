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Spor

12 Dev Adam Çek Cumhuriyeti'ni geçemedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ikinci yenilgisini Çek Cumhuriyeti deplasmanında aldı

28 Ağustos 2012 02:24

 

12 Dev Adam, 2013 Eurobasket Elemeleri F Grubu’ndaki dördüncü maçında Çek Cumhuriyeti'ne 82-64 mağlup oldu. Milliler, bu skorla grubunda ilk 2'ye girme şansını zora soktu.
 
Çek Cumhuriyeti'nin Chomutov kentinde oynanana karşılaşmada ev sahibinde 22 yaşındaki Tomas Satoransky bulduğu 16 sayı, 6 ribaunt 5 asist ile maçın en skorer ismi oldu. Millilerimizde ise Semih Erden ve Kerem Gönlüm 13'er sayı bulmalarına rağmen bu performans 12 Dev Adam'ın maçı kazanması için yeterli olmadı. 
 
Çek Cumhuriyeti 12 Dev Adam karşısında aldıkları bu galibiyet ile F Grubu'nda İtalya'nın ardından 2. sıraya yükseldi. Türkiye ise 4 maçta 2 yenilgi ve 2 mağlubiyet ile 3. sırada kaldı. 
 
Millilerimiz, F Grubu'ndaki 5. maçında 2 Eylül Pazar günü saat 20.30'da Belarus deplasmanına gidecek. 
 

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