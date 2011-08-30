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Spor

12 Dev Adam Britanya'ya karşı üstün

Litvanya'da yarın başlayacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Litvanya'da yarın başlayacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, gruptaki rakiplerinden Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.



“12 Dev Adam”, daha önce İngiltere olarak şampiyonalara katılan, ancak son yıllarda İskoçya ve Galler Milli Takımlarıyla beraber “Büyük Britanya” olarak mücadele eden rakibiyle yaptığı 15 maçta, 9 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Rakip potaya 1191 sayı gönderen A Milli Takım, 15 maçta 1077 sayı yedi.


İlk maç 1955'te

İngiltere ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.

Rakibiyle “Büyük Britanya” olarak en son 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, en farklı yenilgisi aldı.


6 resmi maç

Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Resmi maçlar ve sonuçları şöyle:

Organizasyon Yer Tarih Sonuç

Avr.Şampiyonası Budapeşte 19.06.1955 77-54
Avr.Şamp.Elemeleri Macaristan 13.05.1973 100-91
Avr.Şamp.Elemeleri İstanbul 15.04.1979 75-63
Avr.Şamp.Çalenç turu İstanbul 04.05.1981 75-79
Avr.Şampiyonası Çekoslovakya 05.06.1981 63-60
Avr.Şamp.El.Gr. İstanbul 05.09.1987 83-84

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak düzenlenmiştir.


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