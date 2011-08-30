12 Dev Adam Britanya'ya karşı üstün

T24

İlk maç 1955'te

6 resmi maç

“12 Dev Adam”, daha önce İngiltere olarak şampiyonalara katılan, ancak son yıllarda İskoçya ve Galler Milli Takımlarıyla beraber “Büyük Britanya” olarak mücadele eden rakibiyle yaptığı 15 maçta, 9 galibiyet, 6 yenilgi aldı.Rakip potaya 1191 sayı gönderen A Milli Takım, 15 maçta 1077 sayı yedi.İngiltere ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.Rakibiyle “Büyük Britanya” olarak en son 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, en farklı yenilgisi aldı.Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı.Resmi maçlar ve sonuçları şöyle:Organizasyon Yer Tarih SonuçAvr.Şampiyonası Budapeşte 19.06.1955 77-54Avr.Şamp.Elemeleri Macaristan 13.05.1973 100-91Avr.Şamp.Elemeleri İstanbul 15.04.1979 75-63Avr.Şamp.Çalenç turu İstanbul 04.05.1981 75-79Avr.Şampiyonası Çekoslovakya 05.06.1981 63-60Avr.Şamp.El.Gr. İstanbul 05.09.1987 83-84Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak düzenlenmiştir.