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Spor

12 Dev Adam boğalara karşı

Namağlup 12 Dev Adam, bugün turnuvanın favorilerinden İspanya ile saat 16.45'te karşılaşacak. Maç NTV'den naklen yayınlayacak.

12 Eylül 2009 03:00

Namağlup 12 Dev Adam, bugün  turnuvanın favorilerinden İspanya ile saat 16.45'te karşılaşacak. Maç NTV'den naklen yayınlayacak.

A Milli Basketbol takımımız, Avrupa Şampiyonası ikinci tur F grubu ilk maçında son Dünya Şampiyonu ve Avrupa ikincisi İspanya ile saat 16.45'te karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Lodz kentinde bulunan 13.000 kapasiteli Lodz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde 12 Dev Adam'da sakat oyuncu bulunmuyor. İlk turda oynadığı üç maçı da kazanarak ikinci tur F grubuna iki galibiyet taşıyıp liderlik koltuğuna oturan milliler, bu maçı galibiyetle tamamlaması halinde çeyrek finale yükselebilmek adına çok önemli bir avantaj elde edecek.

Son 5 Avrupa şampiyonasında da en az yarı final oynama başarısı gösteren İspanya, turnuvaya Jose Calderon, Carlos Jimenez ve Fran Vasquez gibi yıldızlarından yoksun olarak gelen Boğalar, ilk turda iki galibiyet almasına rağmen sergilediği basketbolla otoritelerden geçer not alamadı. Pota altında Pau Gasol, oyun kurucu pozisyonunda ise 18 yaşındaki Ricky Rubio önderliğinde Polonya'ya gelen İspanya ekibi, ilk üç maçta 16 top kaybı ortalamasıyla oynayarak, kendi adına bu kategoride son 5 turnuvanın en kötü performansına ulaştı.

İkinci tur grubuna bir galibiyet taşıyarak gelen İspanya ekibi, Polonya, Slovenya ve Sırbistan ile birlikte 3 puanla grupta sıralanıyor.

Türkiye ile İspanya arasında oynanacak ikinci tur F grubu mücadelesi 16.45'ten itibaren NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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