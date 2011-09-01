12 Dev Adam, B. Britanya karşısına çıkıyor

T24 - Litvanya'da dün başlayan 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.









17:45’te başlayacak olan mücadele NTV Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



37. Avrupa Şampiyonası’nda maçlarını Panevezys’de oynayacak olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Büyük Britanya, İspanya, ev sahibi Litvanya, Polonya ve Portekiz ile A Grubu’nda yer alıyor.



İlk maçında dün Portekiz'i 79-56 ile geçen 12 Dev Adam, bugün ise TSİ 17:45’te Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.



12 Dev Adam, 2 Eylül Cuma TSİ 21:00’de şampiyonanın ev sahibi Litvanya ile karşılaşırken, 3 Eylül’ü maç yapmadan geçecek ve 4 Eylül Pazar TSİ 17:45’te Polonya ve 5 Eylül Pazartesi günü de TSİ 17:45’te İspanya ile karşılaşacak.



Türkiye A Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında karşılaşacağı Britanya, dün ev sahibi Litvanya'ya 80-69 mağlup olmuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI



15:15 - PORTEKİZ - İSPANYA | CANLI (NTV Spor - NTVSpor.net)

17:45 - BRİTANYA - TÜRKİYE | CANLI (NTV Spor - NTVSpor.net)

21:00 - ALMANYA - İTALYA | CANLI (NTV Spor - NTVSpor.net)



