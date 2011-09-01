T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Dev Adam, B. Britanya karşısına çıkıyor

Litvanya'da dün başlayan 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - Litvanya'da dün başlayan 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.



17:45’te başlayacak olan mücadele NTV Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


37. Avrupa Şampiyonası’nda maçlarını Panevezys’de oynayacak olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Büyük Britanya, İspanya, ev sahibi Litvanya, Polonya ve Portekiz ile A Grubu’nda yer alıyor.


İlk maçında dün Portekiz'i 79-56 ile geçen 12 Dev Adam, bugün ise TSİ 17:45’te Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.


12 Dev Adam, 2 Eylül Cuma TSİ 21:00’de şampiyonanın ev sahibi Litvanya ile karşılaşırken, 3 Eylül’ü maç yapmadan geçecek ve 4 Eylül Pazar TSİ 17:45’te Polonya ve 5 Eylül Pazartesi günü de TSİ 17:45’te İspanya ile karşılaşacak.


Türkiye A Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında karşılaşacağı Britanya, dün ev sahibi Litvanya'ya 80-69 mağlup olmuştu.



AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA GÜNÜN PROGRAMI


15:15 - PORTEKİZ - İSPANYA | CANLI (NTV Spor - NTVSpor.net)
17:45 - BRİTANYA - TÜRKİYE | CANLI (NTV Spor - NTVSpor.net)
21:00 - ALMANYA - İTALYA | CANLI (NTV Spor - NTVSpor.net)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24