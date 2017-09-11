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Spor

12 Dev Adam Avrupa'ya veda etti

A Milli Erkek Basketbol takımı 73-56 kaybederek EuroBasket 2017'ye nokta koydu

11 Eylül 2017 00:12

Çeyrek final bileti için parkeye çıkan Milliler, 90 sayı ortalamasıyla oynayan İspanya karşısında büyük mücadele sergilediği maçı 73-56 kaybederek EuroBasket 2017'ye nokta koydu.

NTV'den canlı yayınlanan maçta savunmada dirençli başlayan 12 Dev Adam, Gasol kardeşlere kolay sayı izni vermedi. Hücumda Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Milliler, Sergio Rodriguez’in oyuna girmesiyle kontrolü kaybetti. Çeyrek boyunca top kaybı yapmayan İspanya ilk 10 dakikayı 19-10 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında da istediği ritmi yakalayamadı ve çift hanelere çıkan fark sonrası koç Ufu Sarıca molaya başvurdu. Furkan Korkmaz’ın üst üste sayılarıyla hareketlenen Milliler, çeyrek ortasında Cedi Osman ile farkı 4’e çekti. Ancak son bölüm kritik iki isabet bulan Rodriguez İspanya Milli Takımı’nın devreye 33-25 önde girmesini sağladı.

Final periyotunda seyirci desteğiyle geri dönme adına büyük çaba sarfeden A Milli Takımımız, pota altından uzaklaştıkça sayı üretmekte zorlandı.

Kritik anlarda iki dış isabeti bulan Ricky Rubio İspanya'yı önde tutarken, Memphis Grizzlies'in yıldızı Marc Gasol da skora katkıda bulunca beklediğimiz geri dönüş gerçekleşmedi. Maçı 73-56 kazanan İspanya adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

 

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