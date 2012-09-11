12 Dev Adam Avrupa'da

12 Dev Adam Slovenya vizesini grup ikincisi olarak cebine koydu. A Milli Basketbol Takımı, Ülker Sports Arena'da Çek Cumhuriyeti'ni 81-58 mağlup etti ve ikili averajda rakibinin üzerinde yer alarak finallere katılma hakkı elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Milliler ilk çeyreğini 25-17 önde tamamladığı mücadelenin ilk 20 dakikalık zaman dilimini de 44-26 önde geçti.

Grup ikinciliği için gerekli 18 sayılık farklı ilk yarıda yakalayan 12 Dev Adam, üçüncü çeyreği de 25 sayı farkla 65-40 önde bitirdi. Final periyodunun ilk dakikalarında maçtaki en büyük fark olan 29 sayıyı yakalayan Milliler, son saniyeye 21 sayı farkla 76-55 önde girdi. Son saniye içerisinde de taktik faullerden kolay sayılar bulan 12 Dev Adam, karşılaşmadan 79-55 galip ayrıldı. Milliler, bu sonuçla Slovenya'da düzenlenecek Eurobasket 2013'e katılma hakkı elde etti.

Milliler'in galibiyetinde Semih Erden önemli rol oynadı. Double-double yapan Semih Erden 21 sayı-11 ribaundla maçı tamamlarken, Kerem Gönlüm de 20 sayıyla oynadı. İlkan Karaman'ın 11 sayısının yanı sıra Doğuş Balbay ve Serhat Çetin de 7'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Emir Preldzic de 4 sayısının yanına 6 asist ekledi.

Rakip takımda ise Tomas Satoransky 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Salon dolmadı

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda son maçında Çek Cumhuriyeti ile karşılaşan A Milli Takımı'nın bu kritik mücadelesinde salon dolmadı.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmada 10 bine yakın basketbolsever ''12 Dev Adam''a önemli mücadelede destek verdi. Salonun alt tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken, üst tribünlerde ise büyük boşluklar oluştu.

Geçtiğimiz sezonun ortasında açılan ve Fenerbahçe Ülker'in Beko Basketbol Ligi ile THY Avrupa Ligi maçlarına ev sahipliği yapan Ülker Sports Arena, Türkiye-Çek Cumhuriyeti karşılaşmasıyla ilk kez bir milli mücadeleye ev sahipliği yaptı. Milliler, grupta daha önce Belarus ve Portekiz ile Ankara'da, İtalya ile Kayseri'de karşılaşmıştı.

Bu arada, karşılaşmayı geçmiş yıllarda milli takıma hizmet vermiş eski basketbolcular da izledi.

A Milli Takım'da daha önceki maçlarda görev yapan Barış Hersek, Şafak Edge ve Birkan Batuk, bugünkü mücadelede kadroda yer almadı.