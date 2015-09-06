12 Dev adam, Avrupa Şampiyonası'daki ikinci maçında İspanya karşısında

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'daki İspanya karşısında. Saat 22’de başlayan mücadele ntv.com.tr ve NTV Spor'dan canlı olarak izlenebilecek. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak olan A Milli Takım, Almanya, İspanya, İtalya, İzlanda ve Sırbistan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Takım, 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya karşısında tarihi bir zafer elde ederek sahadan 89-87 galip ayrılmış, rakibini 58 yıl sonra ilk kez bir resmi maçta yenmeyi başarmıştı. İspanya ise dün açılış maçında karşılaştığı Sırbistan'a 80-70 kaybetmişti.

Fikstür

1. Maç: İtalya-Türkiye, 5 Eylül 2015, 22.00 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

2. Maç: Türkiye-İspanya, 6 Eylül 2015, 22.00 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

3. Maç: Almanya- Türkiye, 8 Eylül 2015, 18.45 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

4. Maç: Türkiye -Sırbistan, 9 Eylül 2015, 15.30 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

5. Maç: Türkiye-İzlanda, 10 Eylül 2015, 22.00 (Ntv.com.tr, NTV Spor)

‘En az iki galibiyet daha lazım’

Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında İtalya'yı mağlup eden Milli Takımımızda başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Takımların birbirine çok yakın olduklarına işaret eden Ataman, "Sırbistan'ın İspanya'yı yenmesi bir sürprizdi. Onun için bizim aynı ciddiyette tüm maçları oynamaya devam etmemiz lazım. Gruptan istediğimiz yerde bir üst tura çıkmamız için en az iki galibiyet daha lazım" yorumunu yaptı.

Ataman, "Ben tarihi pek incelemedim. Son 1 haftadır İtalya'ya konsantre olmuştum. İtalya'yı çözebileceğimizi görmüştük" dedi.

Geçmişteki sonuçların kendilerini ilgilendirmediğini söyeleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz büyük. Türk halkının bizden beklentisi var. En iyisini vermeye çalışıyoruz. Artık yeni bir tarih başladı. Artık bundan sonra onlar bizi yenemeyecek" ifadelerini kullandı.

Milli takımımızın şampiyona kadrosu

A Milli Takımımızın oyuncu kadrosu şu şekilde:

Cedi Osman - Anadolu Efes

Furkan Korkmaz - Anadolu Efes

Kartal Özmızrak - Beşiktaş

Oğuz Savaş - Darüşşafaka Doğuş

Semih Erden - Darüşşafaka Doğuş

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe

Bobby Dixon - Fenerbahçe

Barış Hersek - Fenerbahçe

Sinan Güler - Galatasaray

Göksenin Köksal - Galatasaray

Ersan İlyasova - Detroıt Pıstons

Furkan Aldemir - Philadelphia 76 Ers

İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda

Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı ise olimpiyatlarda oynadı.

1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda

12 Dev Adam tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini ise 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü maçında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetine Libya karşısında ulaştı.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Beraberlik

12 Dev Adam'ın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'de Makedonya ile yaptığı özel maçtan da 78-78 beraberlikle ayrıldı.