-''12 DEV ADAM'' ANTALYA'DA İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Türkiye'de 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek (A) Milli Takım'ın aday kadrosu, şampiyona için hazırlık dönemine başlıyor. İstanbul'da bugün toplanan ''12 Dev Adam'', ilk etap kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Milliler, 14 Temmuz Çarşamba gününe dek Antalya'da kamp yapacak. (A) Milli Takım'ın 15 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Oğuz Savaş, Semih Erden, Ömer Onan, Ömer Aşık, Ender Aslan, Kerem Gönlüm, Kerem Tunçeri, Sinan Güler, Engin Atsür, Cevher Özer, Cenk Akyol, Fatih Solak, Evren Büker, Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova. Bu arada, ABD'de bulunan Ersan, Semih ve Ömer Aşık'ın Antalya kampına katılmayacağı, bu oyuncuların 14 Temmuz'da İstanbul'a gelerek, kampa burada dahil olacakları bildirildi. Hastalığı nedeniyle tedavi olan başantrenör Bogdan Tanjeviç'in ise 1 Ağustos'ta takıma katılacağı, Antalya kampında antrenörler Nihat İziç, Orhun Ene ve Aziz Bekir'in takımla birlikte olacağı kaydedildi. İstanbul'a 15 Temmuz Perşembe günü dönecek milli takım aday kadrosu, 19 Temmuz Pazartesi gününe kadar Sinan Erdem Spor Salonu'nda çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. (A) Milli Takım aday kadrosu, 20 Temmuz Salı günü İtalya'ya giderek, 31 Temmuz Cumartesi gününe kadar Bormio'da kondisyon kampı yapacak. -HAZIRLIK TURNUVALARI- Milliler, İtalya'dan 1 Ağustos Pazar günü İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek. (A) Milli Takım, ilk hazırlık turnuvasında 6-8 Ağustos'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda İran, Sırbistan, Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Milliler, Sırbistan ile 10 Ağustos Salı günü de özel maç yapacak. Milli takım aday kadrosu, 12 Ağustos Perşembe günü İstanbul'dan Almanya'ya giderek, 13-15 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan, Litvanya ve Almanya ile Süper Cup turnuvasında mücadele edecek. Almanya'dan 16 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'a dönecek milliler, 19 Ağustos Perşembe günü Ankara'ya geçerek, 21-23 Ağustos tarihlerinde Efes Pilsen World Cup 9'da Arjantin, Kanada ve Lübnan ile karşı karşıya gelecek. (A) Milli Takım, 28 Ağustos Cumartesi günü başlayacak şampiyonaya kadar Ankara'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak. -DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI- 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda (C) Grubu'nda yer alan Türkiye, grup maçlarını Ankara'da yapacak. Milliler, grupta 28 Ağustos Cumartesi günü Fildişi Sahili, 29 Ağustos Pazar günü Rusya, 31 Ağustos Salı günü Yunanistan, 1 Eylül Çarşamba günü Porto Riko ve 2 Eylül Perşembe günü de Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılaşacak.