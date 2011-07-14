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Spor

12 DEV ADAM ANTALYA KAMPINDAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 20:20

-12 DEV ADAM ANTALYA KAMPINDAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - (A) Milli Basketbol Takımı, Litvanya'da 31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2011 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde kamp çalışması için bulunduğu Antalya'dan döndü.  Başantrenör Orhun Ene, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, bir sezondur bir araya gelemeyen takımın bir kaynaşma kampı dönemi geçirdiğini belirterek, sakatlığı ve transferi ile ilgili sorunu bulanan oyuncuların da İstanbul'da takıma katılacağını söyledi.  Yoğun bir kamp öncesinde günde bir antrenman yaparak Bormio kampına hazırlandığını kaydeden Ene, esas kampın bundan sonra başlayacağını ifade etti.  Ene, takımın yarın İstanbul'da 2 antrenman yaptıktan sonra cumartesi günü Bormio kampı için İtalya'ya gideceğini söyledi. 

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