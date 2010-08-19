T24 LogoT24 Logo
Spor

''12 DEV ADAM'' ANKARA'DA ANKARA (A.A)

19 Ağustos 2010 22:36

-''12 DEV ADAM'' ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi Ankara'daki Efes Pilsen World Cup 9'da mücadele edecek (A) Milli Basketbol Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği milliler, alandan antrenman yapacakları Ankara Arena Spor Salonu'na geçti. (A) Milli Basketbol Takımı, yarın Ankamall Alışveriş Merkezi'nde 18.30-19.15 saatleri arasında imza dağıtacak. İmza günü etkinliğinde ''12 Dev Adam''ın yıldız basketbolcuları Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm, Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Ender Aslan yer alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24