-''12 DEV ADAM'' ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi Ankara'daki Efes Pilsen World Cup 9'da mücadele edecek (A) Milli Basketbol Takımı, Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na inen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği milliler, alandan antrenman yapacakları Ankara Arena Spor Salonu'na geçti. (A) Milli Basketbol Takımı, yarın Ankamall Alışveriş Merkezi'nde 18.30-19.15 saatleri arasında imza dağıtacak. İmza günü etkinliğinde ''12 Dev Adam''ın yıldız basketbolcuları Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm, Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Ender Aslan yer alacak.