-''12 Dev Adam'' almanya'yı 10 yıldır yenemiyor VİLNİUS (A.A) - 08.09.2011 - Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri 2. tur E Grubu'nda yarın Almanya ile karşılaşacak Türkiye, rakibini 10 yıldır yenemiyor. Türkiye'de 2001 yılında yapılan 32. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde Almanya'yı yarı finalde uzatma sonunda 79-78 yenen ''12 Dev Adam'', bu maçtan sonra rakibiyle yaptığı 10 maçtan da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakibiyle son resmi maçını İspanya'daki 35. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde yapan A Milliler, Almanya'ya 30 sayı farkla (79-49) yenildi. Türkiye, Batı ve Doğunun birleşmesinden sonra Almanya ile yaptığı 23 maçın 19'unu yitirirken, sadece 4 maçı kazanabildi. İki Almanya'nın birleşmesinin ardından ilk kez rakibiyle deplasmanda 11 Haziran 1992'de Super Cup maçında karşılaşan Türkiye, rakibine 17 sayı farkla (85-68) yenildi. Bu maçtan sonra 1999'a dek yaptığı 5 maçı da yitiren Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyetini Fransa'daki 31. Avrupa Şampiyonası finallerinde elde etti. Fransa'da Almanya ile 2 kez karşılaşan A milliler, 31. Avrupa Şampiyonası 2. tur 2. maçında rakibini 63-55 yenmeyi başardı, ancak 7.'lik maçında 86-67 yenilerek 8. oldu.