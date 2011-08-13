12 Dev Adam Almanya'ya boyun eğdi!

T24 - Spor Toto World Cup 10'ndaki ikinci maçında 12 Dev Adam, Almanya'ya 79-72 mağlup oldu.



İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada A Milli Takım'da Ömer Onan'ın 22 sayılık performansı da maçı lehimize çevirmeye yetmedi. İlk maçta Ukrayna'yı uzatma sonucu 69-65 yenen 12 Dev Adam, turnuvadaki son maçında yarın 18.00'de Sırbistan'la karşılaşacak. İkide iki yaparak büyük avantaj yakalayan Almanya, 15.30'da oynanacak maçta iddiası kalmayan Ukrayna'yı yenerse turnuvayı ilk sırada tamamlayacak.



Sakatlığı bulunan Kerem Gönlüm, iyileşme sürecinde olan Sinan, Ömer Aşık ve Semih'ten yararlanamayan milliler, Almanya karşısına ağrıları olduğu için riske edilmeyen Kerem Tunçeri'den de yoksun başladı.



İlk maçta Sırbistan'ı 59-58 yenen Almanya, Pleiss'la pota altından bulduğu sayılarla ilk bölümü önde geçti. Boyalı alandan skor üretmekte zorlanıp dış atışlara dönen 12 Dev Adam, rakibine Ömer Onan'ın yüksek yüzdeli şutlarıyla karşılık verdi. Periyodun bitimine 1 dakika 15 saniye kala Preldzic'in basketiyle ilk kez 15-13 öne geçtik. Ender'in 3 sayılık atış halindeyken faul yaptığı Schaffartzik serbest atışları sayıya çevirip periyodu 21-20 Almanya lehine sonuçlandırdı.



İkinci periyotta pota altındaki etkinliğini sürdüren Almanya hızlı hücumlarla 7 sayılık seri yakalayıp skoru 28-20'ye getirince, başantrenör Orhun Ene mola aldı. Molanın ardından ilk periyotta 11 sayı üreten Ömer Onan, Preldzic ve Ersan'ın çabaları da oyunu lehimize çevirmeye yetmedi. Ukrayna maçının yıldızı Cenk, Hidayet, Enes, Ender ve Furkan ilk yarıda skor üretemeyince devre arasına 43-35 geride girdik.



Üçüncü periyot Hidayet, Cenk ile Benzing, Schaffartzik'in karşılıklı basketleriyle 63-54 geçildi. Son 10 dakikalık bölümde savunmasını sertleştiren ay-yıldızlılar oyuna yeniden ortak oldu. Hidayet ve millilerimiz adına maçın yıldızı Ömer Onan sahneye çıkıp bitime 5 dakika kala farkı 71-68'le 3 sayıya kadar indirdi. Benzing bu dakikada söz alıp farkın daha da kapanmasına izin vermedi. Son bölümde daha az hata yapan Almanya maçı 79-72 kazandı.





