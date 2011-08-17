-12 dev adam Almanya yolcusu İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Beko Süper Cup'a katılmak için yarın Almanya'ya gidecek. ''12 Dev Adam'', Bamberg kentinde 19-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Almanya, Belçika ve Yunanistan ile mücadele edecek. Milliler, ilk olarak 19 Ağustos Cuma günü TSİ 18.30'de Yunanistan ile karşılaşacak. Aynı günü TSİ 21.15'te Almanya-Belçika maçı oynanacak. 20 Ağustos Cumartesi günü milliler TSİ 16.00'da Belçika ile karşılaşırken, Almanya ise TSİ 18.30'da Yunanistan karşısına çıkacak. Turnuvanın son gününde ise 21 Ağustos Pazar günü ''12 Dev Adam'', İzmir'deki World Cup'ta mağlup olduğu ev sahibi takım Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma TSİ 18.15'te başlayacak. Aynı gün Yunanistan-Belçika maçı ise TSİ 15.30'da oynanacak. Milli takım, turnuvadaki son maçının ardından İstanbul'a dönecek.