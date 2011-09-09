12 Dev Adam, Almanya engelini aşamadı

T24 - A Milli Basketbol Takımımız, 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Almanya'ya 67 - 73 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını zora soktu.



A Milli Basketbol Takımımız, 2011 FIBA Avrupa Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Almanya'ya 67 - 73 yenilerek çeyrek finale yükselme şansını zora soktu.



NTV Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmaya ilk dakikalarda iki takım da hücumda büyük sorunlar yaşadı ve bir türlü skor üretemedi. Dışarıdan atılan şutlarda isabet bulamayan Türkiye A Milli Takımı, Ömer Aşık ile perdeyi açtı. Arka arkaya 6 sayı bulan Ömer, 12 Dev Adam’ı taşıdı ilk çeyreği Türkiye 13-6 önde kapadı.



İkinci periyotta ise Enes Kanter’in imzası vardı. Dirk Nowitzki ve Chris Kaman gibi iki NBA yıldızını karşısında bulan 19 yaşındaki oyuncu, 7 sayı üretti ve farkı açtı. Bu dakikalardan itibaren oyunda tempoyu arttıran Almanlar, 10-0’lık bir seriyle cevap verdi. Çeyrek sonunda da ritmini koruyan Almanya, farkı eritti ve ilk yarı Türkiye’nin lehine 26-24 bitti.



İkinci yarıya Almanya bıraktığı yerden başladı. Dirk Nowitzki’nin devreye girmesiyle rahat bir nefes Almanlar, Kaman ve Schaffartzik ile hücumda verimli oldu ve üçüncü çeyreği 48-46 önde kapadı. Türkiye, hücumda 20 sayı attığı bu çeyrekte savunmada direnç gösteremeyince geriye düştü.



Son periyota A Milli Takım, Ender Arslan'ın üçlüğüyle başladı. Almanya, bu dakikadan sonra vites arttırdı ve Türkiye'yi skorda uzak tutmayı başardı. 4 dakika kala Almanya, 61-52 öne geçti. 12 Dev Adam Ömer Aşık ile bu dakikalarda etkili oldu ve 2 dakika kala farkı 5'e indirdi: 63-60 Ömer de kaçan atışları toplamayı devam etti ve son dakikaya girilirken farkı 1'e indirdi: 63-62



Almanya, Schewetelm ile hücumda etkili oldu ve skoru 67-64'e taşıdı. Son dakikalarda iyi faul atan Almanya, 73-67 galip geldi ve 12 Dev Adam'a ağır bir mağlubiyet yaşattı.







