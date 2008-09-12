12 Dev Adam 880. maçına çıkıyor

Türkiye, 2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinde (C) Grubu'nda yarın Ukrayna ile deplasmanda yapacağı karşılaşmada, tarihindeki 880. maçına çıkacak.



(A) Milliler, 72 yıllık tarihinde yaptığı 879 maçın 451'ini kazanırken, 426 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Milliler, 2 karşılaşmada da berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, tarihindeki ilk maçını, Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda yapılan maçı, Türkiye 49-12 kazandı.

Türkiye Ukrayna'ya üstünlük sağladı

Tanjeviç'in karnesi



İlk resmi maçını ise 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Şili ile oynayan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.



(A) Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan

karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 24

Haziran 1993'de Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.



(A) Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarihinde 2 de beraberlik bulunuyor. Beraberlik durumunda uzatmaya gidilmediği dönemde yapılan karşılaşmada, 13 Ekim 1963'de Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ile 62-62 berabere kalan milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'de Makedonya ile yaptığı özel maçtan da 78-78 beraberlikle ayrıldı.