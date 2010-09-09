12 Dev Adam, 700 bin lira kazandırdı

T24- Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Bilyoner.com üyeleri bugüne kadar oynadıkları İddaa kuponlarıyla 1 milyon 700 bin lira kazandı. Aldığı galibiyetlerle taraftarını sevindiren Türk milli takımı ise İddaacılara 700 bin lira kazandırdı.







Radikal gazetesinin haberine göre, Bilyoner.com Genel Müdürü Sait Kayahan, Dünya Basketbol Şampiyonası’nın İddaa oyun cirosunda yüzde 24’lük artış gerçekleştirdiğini, özellikle Türkiye’nin oynadığı maçlarda bu ilginin daha da artığını gözlemlediklerini söyledi.



İlk kez futbolu solladı



İddaa’nın ağırlıklı olarak futbol karşılaşmalarında oynandığını hatırlatan Kayahan, ilk kez 3-6 Eylül hafta sonu basketbolun, futbola oranla daha fazla tercih edildiğini, şampiyonanın başından bu yana 24 bin 500 kupon oynandığını vurguladı. Bilyoner.com üyeleri için Dünya Basketbol Şampiyonası’nda favori takımın Türkiye olduğunu belirten Kayahan, bunun oyun tercihlerine de yansıdığını anlattı.



İspanya da favori





Kayahan, Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve Amerika’nın da favori görülen ve kuponlarda yer verilen diğer takımlar olduğunu kaydetti. Türkiye’nin yer aldığı tüm turnuva ve şampiyonalarda olumlu etkiyi gözlemlediklerini dile getiren Kayahan, şunları söyledi:



'Milli takıma oynamayı seviyorlar'



“İddaa oyuncuları milli takımlarına oynamayı hem seviyor hem de tercih ediyor. Dünya Basketbol Şampiyonası’nda başarılı bir seri sürdüren milli takımımız, Bilyoner.com üyelerinin kuponlarında artarak yer almaya devam ediyor. Türkiye’nin Fransa ile oynadığı ve tek maç olarak açıklanan karşılamanın toplam cirosu, Türkiye’nin grup maçlarında yaptığı 5 karşılaşmanın toplam cirosunun yüzde 70’i kadar gerçekleşti. Türk milli takımı şu ana kadar sadece Porto Riko karşılaşmasında bahisseverleri üzdü. Porta Riko’ya 10.5 handikap (avans) verilmişken Türkiye karşılaşmayı 2 sayı farkla 79-77 kazandığından, İddaa kurallarına göre Türkiye’ye oynayanlar kaybetmiş oldu.”



En çok İstanbul ve Ankaralı oynadı





Dünya Basketbol Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesinin, gerçekleştirilen yoğun iletişimin de etkisiyle basketbolun İddaa’daki payının bu dönemde artış gösterdiğini belirten Genel Müdür Sait Kayahan, bu dönemde en çok İddaa oynayan illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri olduğunu kaydetti. Kayahan, Türkiye-Slovenya çeyrek final karşılaşmasında İddaa oranlarının yine Türkiye’yi favori gösterdiğini, bu maçta Slovenya’ya 8.5 handikap verildiğini, bunun etkisiyle Bilyoner.com üyelerinin yüzde 70’inin Slovenya’ya oynadığını söyledi.