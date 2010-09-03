-12 DEV ADAM 3 SAYILIK ATIŞTA DA LİDER İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının ardından takım istatistiklerinde Türkiye, 3 sayılık atışlarda ilk sırada yer aldı. (A) Milli Basketbol Takımı, 126'da 56 isabet oranı ve yüzde 41.3 ile 3 sayılık atışlarda ilk sırada bulunurken, Almanya yüzde 40.5 ile ikinci, Hırvatistan ise yüzde 39.3 ile üçüncü oldu. Blokta, ribauntta ve top çalmada 2. sırada yer alan Türkiye, asistte ise 3. sırada bulunuyor. Grup maçlarının ardından 24 takım arasında en kötü serbest atış yüzdesine sahip olan Türkiye, 101'de 57 isabet ve yüzde 56.4 ile son sırada, top kaybında ise 60 top kaybıyla 21. sırada yer aldı. Grup maçlarında en fazla sayıyı Sırbistan attı. Rakip potalara 5 maçta 465 sayı atan Sırbistan'ı, 455 sayıyla ABD, 424 sayıyla da Yeni Zelanda takip etti. Tunus, 300 sayıyla en az sayı atan takım oldu. -TAKIM İSTATİSTİKLERİ- Grup maçlarının ardından takım istatistikleri şöyle: Sayı Toplam ------- ------- 1. Sırbistan 465 2. ABD 455 3. Yeni Zelanda 424 9. Slovenya 393 .Türkiye 393 3 Sayılık Atış Oran Yüzde ---------------- --------- ----- 1. Türkiye 126'da 56 41.3 2. Almanya 126'da 51 40.5 3. Hırvatistan 117'de 46 39.3 2 Sayılık Atış Oran Yüzde -------------- ---------- ----- 1. ABD 216'da 129 59.7 2. Slovenya 173'de 103 59.5 3. İspanya 179'da 105 58.7 13. Türkiye 178'de 90 50.6 Serbest Atış Oran Yüzde ------------ --------- ----- 1. Rusya 103'de 81 78.6 2. Sırbistan 107'de 84 78.4 3. Almanya 77'de 59 76.6 24. Türkiye 101'de 57 56.4 Ribaunt Toplam ------------ ------ 1. Sırbistan 210 2. ABD 203 .Türkiye 203 4. Porto Riko 202 Blok Toplam ---- ------ 1. Fildişi Sahili 24 2. Türkiye 22 3. İspanya 21 Asist Toplam ----- ------ 1. İspanya 97 2. Sırbistan 95 3. Türkiye 90 Top Çalma Toplam --------- ------ 1. ABD 55 2. Fildişi Sahili 42 .Türkiye 42 4. Brezilya 41 Top Kaybı Toplam --------- ------ 1. İran 92 2. Lübnan 84 3. Fransa 80 21.Türkiye 60