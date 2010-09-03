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Spor

12 DEV ADAM 3 SAYILIK ATIŞTA DA LİDER İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 15:10

-12 DEV ADAM 3 SAYILIK ATIŞTA DA LİDER İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının ardından takım istatistiklerinde Türkiye, 3 sayılık atışlarda ilk sırada yer aldı. (A) Milli Basketbol Takımı, 126'da 56 isabet oranı ve yüzde 41.3 ile 3 sayılık atışlarda ilk sırada bulunurken, Almanya yüzde 40.5 ile ikinci, Hırvatistan ise yüzde 39.3 ile üçüncü oldu. Blokta, ribauntta ve top çalmada 2. sırada yer alan Türkiye, asistte ise 3. sırada bulunuyor. Grup maçlarının ardından 24 takım arasında en kötü serbest atış yüzdesine sahip olan Türkiye, 101'de 57 isabet ve yüzde 56.4 ile son sırada, top kaybında ise 60 top kaybıyla 21. sırada yer aldı. Grup maçlarında en fazla sayıyı Sırbistan attı. Rakip potalara 5 maçta 465 sayı atan Sırbistan'ı, 455 sayıyla ABD, 424 sayıyla da Yeni Zelanda takip etti. Tunus, 300 sayıyla en az sayı atan takım oldu. -TAKIM İSTATİSTİKLERİ- Grup maçlarının ardından takım istatistikleri şöyle: Sayı           Toplam -------        ------- 1. Sırbistan     465 2. ABD           455 3. Yeni Zelanda  424 9. Slovenya      393 .Türkiye         393 3 Sayılık Atış        Oran        Yüzde ----------------     ---------    ----- 1. Türkiye           126'da 56    41.3 2. Almanya           126'da 51    40.5 3. Hırvatistan       117'de 46    39.3 2 Sayılık Atış         Oran         Yüzde --------------       ----------     ----- 1. ABD               216'da 129     59.7 2. Slovenya          173'de 103     59.5 3. İspanya           179'da 105     58.7 13. Türkiye          178'de  90     50.6 Serbest Atış           Oran         Yüzde ------------         ---------      ----- 1. Rusya             103'de 81      78.6 2. Sırbistan         107'de 84      78.4 3. Almanya           77'de 59       76.6 24. Türkiye          101'de 57      56.4   Ribaunt         Toplam   ------------      ------ 1. Sırbistan       210 2. ABD             203 .Türkiye           203 4. Porto Riko      202 Blok               Toplam ----               ------ 1. Fildişi Sahili   24 2. Türkiye          22 3. İspanya          21 Asist             Toplam -----             ------ 1. İspanya          97 2. Sırbistan        95 3. Türkiye          90 Top Çalma          Toplam ---------          ------ 1. ABD               55 2. Fildişi Sahili    42 .Türkiye             42 4. Brezilya          41 Top Kaybı          Toplam ---------          ------ 1. İran              92 2. Lübnan            84 3. Fransa            80 21.Türkiye           60

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