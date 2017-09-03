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Spor

12 Dev adam 2'nci maçında Büyük Britanya'yı devirdi

İSTANBUL,(DHA) A Milli Basketbol Milli Takımı'mız D Grubu'ndaki 2'nci maçında Büyük Britanya'yı 84-70 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı

03 Eylül 2017 01:52

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Basketbol Milli Takımı\'mız D Grubu\'ndaki 2\'nci maçında Büyük Britanya\'yı 84-70 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Maça hızlı başlayan hücumda iyi performans gösteren Milli takımımız ilk periyodu 23-18 önde kapattı. İyi performansını ikinci periyotta da devam ettiren milliler devreyi 13 sayılık farkla önde kapattı. 49-36. 3\'üncü periyotta maçta savunma dozajı yükseldi. Skor açısından daha kısır geçen bu periyot rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Türkiye, final periyoduna 10 sayılık avantajla girdi. Britanya final periyodunda farkı tek hanelere indirse de hücumda topu iyi paylaşan milliler farkı tekrardan açtı ve maçı 14 sayı farkla 84-70 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Melih Mahmutoğlu 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Avrupa Şampiyonası D Grubu\'nda günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle;
D GRUBU
Letonya - Belçika 92-64
Rusya - Sırbistan 75-72

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