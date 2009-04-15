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12. dalganın sorgusuna başlandı

15 Nisan 2009 06:44

Ergenekon soruşturması kapsamında, yurt çapında 83 ayrı noktada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 39 kişinin bir kısmının sorgusuna başlandı.

Soruşturmayı yürüten savcıların talimatıyla gözaltına alınan zanlıların tümü, İstanbul'a getirildi. 39 kişinin bir bölümü Terörle Mücadele Şubesi’nde, bir bölümü ise Organize Suçlar Şubesi’nde tutuluyor.

Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, Giresun Üniversitesi Rektörü Osman Metin Öztürk, Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörü Mustafa Yurtkuran, 19 Mayıs Üniversitesi'nin eski rektörü Ferit Bernay ve İnönü Üniversitesi'nin eski rektörü Fatih Hilmioğlu'nun sorgularına henüz başlanmadı.

‘Baba Beni Okula Gönder’ kampanyasını yürüten Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi Tijen Mergen'in sorgusuna ise başlandı.

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