12. dalganın değerlendirme raporu

Türkan Saylan hafta sonu için izin aldı

Rektörlerle ilgili bölüm

Erol Manisalı Grubu

Türkan Saylan’a suçlama





Ata Evleri projesi

Kamuoyunda tepkiye neden olan Ergenekon’un 12. dalgasında soruşturmayı yürüten birimlerce hazırlanan değerlendirme raporunda, haklarında adli işlem yapılan kişiler ve gerekçeleri anlatılıyorMilliyet gazetesinde Tolga Şardan imzasıyla yayımlanan habere göre, raporda, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın gözaltına alınma ve tutuklanma gerekçesi “darbe çizgisinde oluşum sergileyen Milli İktidar Hareketi Başkanlık Divanı” içinde adının geçmesi.Raporda, gözaltına alınan sivil toplum örgütü üyesi bazı isimlerin ise Ergenekon’un amaçları doğrultusunda “Ata Evleri Projesi” adlı belgeyi hazırladığı öne sürüldü.Soruşturmayı yürüten birimlerce hazırlanan raporda, toplam 43 kişiyle ilgili bilgiler bulunuyor. Bu kişilerden bazıları hakkındaki iddialar ise raporda şöyle yer aldı:Darbe çizgisinde oluşum sergileyen Milli İktidar Hareketi Başkanlık Divanı’nda adı geçiyor. Aynı zamanda Doğu Perinçek’ten ele geçirilen Milli Cepheye Çağrılanlar adlı belgede Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet Şener Eruygur, Tuncer Kılınç ve Doğu Perinçek’le isminin geçtiği görülmüştür.Eski Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü. Eruygur’dan ele geçirilen dokümanda, Jandarma görevlileriyle toplantılar yaparak birlikte hareket ettikleri, “Katılan Rektörler” başlığı altında İstanbul Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ibarelerinin bulunduğu görülmüştür.Eski Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü. Eruygur’dan ele geçirilen dokümanda, Jandarma görevlileriyle toplantılar yaparak birlikte hareket ettikleri görülmüştür.Osman Metin Öztürk: Giresun Üniversitesi Rektörü. Eruygur’dan ele geçirilen dokümanda, Jandarma görevlileriyle toplantılar yaparak birlikte hareket ettikleri görülmüştür. Veli Küçük’e “Emrinizdeyim” şeklinde ifadesi bulunmaktadır.Hakkında Giresun Üniversitesi öğretim üyelerince yazılmış, Ergenekon’la bağlantılı hareket ettiği yönünde ihbar mektubu bulunmaktadır.Eski Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü. Eruygur’dan ele geçirilen dokümanda, Jandarma görevlileriyle toplantılar yaparak birlikte hareket ettikleri görülmüştür.Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Jeopolitik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni. Cumhuriyet Çalışma Grubu ile değişik tarihlerde görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir. Ele geçirilen dokümanlarda sivil toplum kuruluşlarını yönlendirme konusundaki fikirlerini Cumhuriyet Çalışma Grubu’na beyan ettiği görülmüştür.Mustafa Namık Kemal Boya: Avukat, CUMOK Başkanı. Kaos ortamı oluşturmaya yönelik söylemlerde bulunduğu anlaşılmıştır.ÇYDD Genel Başkanı. Operasyonlarda ele geçirilen ve Ergenekon Terör Örgütü’nün ana dokümanları olan “Analiz Yeni Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projeleri” başlıklı dokümanın “Sivil Toplum Örgütleri” ile ilgili bölümünde geçen amaç ve faaliyetlerin ÇYDD’nin gerçekleştirdiği etkinliklerle örtüştüğü görülmüştür. Yapılan çalışmalarda, Saylan’ın Ergenekon tarafından yönlendirildiği anlaşılmıştır.ÇEV Başkanı. AKP aleyhine kapatma davası açılmasından önce, yargı mensuplarına baskı kuran grubu yönlendirdiği tespit edilmiştir. Ergenekon kapsamında tutuklanan Ergün Poyraz’a ait koruma günlüklerinde örgütlenme temelinde ve Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından hazırlanan belgelerde kaos ortamı oluşturmak için yönlendirilebilecek STK’lar içinde adı geçmektedir. Terör örgütü öğrencilerine özellikle burs verdiği tespit edilmiştir. 7 Ocak 2009’daki operasyondan sonra yurtdışına çıkmış ve halen ABD’de bulunmaktadır.ÇYDD ile irtibatlı. Garanti Bankası’ndaki usulsüz hesap açma konusunda derneğe yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Saylan ile yakın ilişki içinde bulunmaktadır.: USTKB Genel Sekreteri, TAÇDER Başkanı. Ergenekon’un amaçları doğrultusunda hazırlanan, “Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin parasız ve çaresizlikten dolayı tarikatların tuzağına düşmeden, dinci faşizmin eseri olmadan ve gerici zihniyetin baskılarına maruz kalmadan öğrenimlerini tamamlayarak, laik, Atatürkçü, demokratik, sosyal, hukuk devleti kazanımlarına sahip çıkmayı amaçlayan” bir proje olarak tanımlanan “Ata Evleri Projesi” isimli dokümanı hazırlayan şahıs olduğu anlaşılmıştır.: Cumhuriyet İçin İletişim Platformu’nun başkanı. Ata Evleri Projesi isimli dokümanı hazırlayan şahıs olduğu anlaşılmıştır.ÇYDD’nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki koordinatörü. Terör örgütü üyelerine burs alabilmeleri için referans olduğu anlaşılmıştır.ÇYDD Bağışçısı. Özellikle doğu illerinde başta Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olmak üzere kamu görevlileri ile temas kurup, bölgedeki okullarda yardım adı altında faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir.