-12 DAKİKADA 181 TAVUK KANADI YEDİ NEW YORK (A.A) - 06.09.2010 - ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde düzenlenen yeme yarışmasında ''Kara Dul'' lakaplı Sonya Thomas, 12 dakikada 181 tavuk kanadı yiyerek birinci oldu. 9. Geleneksel Buffalo Festivali kapsamında düzenlenen yarışmayı kazanmak için 2.2 kilogram tavuğu yiyerek ulusal rekor kıran Thomas, ''çok mutluyum'' dedi. Yarışmayı, Amarika'nın yeme yarışmalarının bir numaralı ismi Joey Chestnut'ın kazanması bekleniyordu. Ancak 1.52 metre boyunda ve 47.6 kilo olan Sonya Thomas, 1.87 metre boyunda, 104.3 kilodaki Chestnut'ı yenmeyi başardı. Chestnut, 169 tavuk kanadı, yani 2.06 kilogram tavuk yiyerek yarışmanın ikincisi oldu. Sonya Thomas'ın, kendinden iri yarışmacıları yendiği için 'Kara Dul'' lakabı aldığı, daha önce 2005 yılında 12 dakikada 174 tavuk kanadı yiyerek dönemin rekorunu kırdığı belirtildi. Thomas'ın istiridye, haşlanmış yumurta, peynirli kek ve peperoni yeme rekorları da bulunuyor ve ilk kez 2003 yılında yeme yarışmasını kazandığı kaydediliyor. 43 yaşındaki Sonya Thomas, yarışmayı kazanmasını parmaklarının işleyişine borçlu olduğunu belirterek, ''Çok çiğnemeye çalışırsam yavaşlıyorum. Ağzımdan çok ellerimi kullanıyorum'' dedi. Yarışmanın ardından hala ''aç olduğunu'' söyleyen Thomas, tavuk kanatlarının ''aperitif'' olduğunu belirtti.