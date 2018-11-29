12 çocuğun öldüğü Aladağ yurt yangınının üzerinden iki yıl geçti

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da Süleymancılar cemaatinin kız öğrenci yurdunda yaşanan yangında 12 çocuk yaşamını yitirmişti. Katliamın üzerinden iki yıl geçti. Sorumluların 182 gün sonra hakim karşısına çıkarılabildiği Aladağ katliamı davasında, iki ay önce tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi, böylece davanın tutuklu sanığı kalmadı.

Aladağ'da 29 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı, Süleymancılar cemaatine ait özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında, yangın merdiveni kilitli olduğu için yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü, 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

Birbiriyle çelişen üç farklı bilirkişi raporu hazırlandı

Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, kilitli olduğu öne sürülen yangın merdiveni kapısının kapı kolu olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı. Daha sonra iki bilirkişi raporu daha hazırlandı. Ancak üç bilirkişi raporunun da birbiri ile çelişmesi çocukları ölen ailelerin tepkisine neden oldu.

Tutuklu kalmadı

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak, kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Davada daha sonra sanık sayısı 14'e ulaştı.

Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıkların bazıları ara kararla tahliye edilip, itiraz üzerine tekrar tutuklandı. Sanıklar, itfaiyeyi geç gelmekle ve yurdun üst katlarına ulaşacak merdiveni olmaması nedeniyle suçladı. Çocukları ölen ve yaralanan aileler ise, o dönemde kendilerini yangının çıktığı yurda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yönlendirildiğini söyledi. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise o dönemde ilçedeki itfaiye teşkilatının yetersiz olduğunu savundu.

Son olarak 7 Eylül 2018'de görülen duruşmada tutuklu kalan iki sanık Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur da tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı. 12 kişiye mezar olan yurt ise geçen yıl yıkıldı.

Tutuksuz sanıklar 17 Ocak 2019'da Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkacak.