-12. CASUS DA SINIRDIŞI WASHINGTON (A.A) - 14.07.2010 - ABD'de bir Rus casus ağının dağıtılmasının ardından bu ağla bağlantılı olarak tutuklanan 12'nci kişi de ülkeden sınırdışı edildi. Sınır geçişleri ve yasadışı göç olayları gibi konulardan sorumlu olan Ülke Güvenliği Birimi (The Homeland Security Department) yetkilileri, Alexey Karetnikov isimli bu kişinin göçmenlik konularıyla ilgilenen mahkeme tarafından sınırdışı edilmesine karar verildiğini kaydetti. Yetkililer, Karetnikov'un ülkeye 2009 yılı Kasım ayında girdiğini belirtti. ABD'de 10 kişi ''Rus casusu'' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra mahkemeye çıkarılmış, Washington ile Moskova arasında yapılan diplomatik anlaşmayla Rusya'da Batılı istihbarat örgütleri adına casusluk yapmakla suçlanan 4 kişiyle Viyana'da takas edilmişti. Soruşturmada adı geçen 11'inci kişi ise Kıbrıs Rum kesiminde tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışmıştı.