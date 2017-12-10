12 Bingölspor-Batman Petrolspor: 2-2

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)
STAD: Şehir
HAKEMLER: Bayram Başkan (xxx), Suat Fidan (xxx), Recep Ekin (xxx)
12 BİNGÖLSPOR: Taylan Arman (xx), Mehmet Sait Ulucan (xx), Doğancan Kılıç (xx), Fatih Uyar (xx), Kamil Yüksel (xx)(Dk. 85 Enver Abdullah Filiz x), Sercan Sevinç (xx), Muhammed Burak Çelik (xx), Emre Fırtına (xx)(Dk.50 Barış Şaffak x), Ogün Aytaç Yavuz (xx), Mehmet Ali Can (xx), Özkan Yılmaz (xx) (Dk. 62 İsmail Baydil x)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet Taş (xx), Reha Kurt (xx), Ramazan Kaya (xx), Erman Taşkın (xx), Ensar Çetinkaya (xx), Celal Aras (xx), Emre Bayram (xx) (Dk. 90 Yusuf Akbulut ?), Veysel Karadağ (xx), Fahri Küçükkurt (xx), Oğuzhan Demirer (xx), (Dk.90 Batuhan Kurt ?), Samed Kartal (xx) (Dk. 68 Emre Aydın)
GOLLER: Muhammed Burak Çelik Dk. 48, Mehmet Sait Ulucan Dk. 90 (12 Bingölspor), Reha Kurt Dk. 25, Samed Kartal Dk. 29 (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Ersan Çetinkaya, Celal Aras, Ahmet Taş ( Batman Petrolspor) Sercan Sevinç, Özkan Yılmaz, Mehmet Sait Ulucan (12 Bingölspor)
KIRMIZI KART: Erman Taşkın Dk. 7 (Batman Petrolspor)
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