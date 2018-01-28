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Spor

12 Bingölspor - Ofspor: 0 -0

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA) -  STAT: Bingöl Şehir  HAKEMLER: Veli Ersin Bıçak (xx), Mehmet Sldıraner (xx), Hakan Akkaynak (xx) 12 BİNGÖLSPOR: Kadir (xx)- Doğancan (xx), Mehmet Sait (xx),Özkan (xx), Recep (xx) (DK

28 Ocak 2018 18:51

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA) - 

STAT: Bingöl Şehir 
HAKEMLER: Veli Ersin Bıçak (xx), Mehmet Sldıraner (xx), Hakan Akkaynak (xx)
12 BİNGÖLSPOR: Kadir (xx)- Doğancan (xx), Mehmet Sait (xx),Özkan (xx), Recep (xx) (DK. 16 Mahsum XX), Ogün Aytaç (x) , Gökhan Akıllı (xx), Emre (xx) (DK.82 İsmail), Sercan (xx),Gökhan Solak (xx) (Dk.72 Barış xx), Mehmet Ali Can (xx)
OFSPOR: Yunus Emre (xx)- Fatih Kaan (xx), Sergen (xx), Niyazi (xx), Ferhat (xx), Nevzat(xx) (DK.85 Mustafa Emin x), Muhammet (xx), Gürkan (xx), Furkan Karabacak (xx) (DK.69 Canberk x), Furkan Aydın (xx) (DK. 82 Abdulkadir x), Talha (xx)
SARI KARTLAR: Fatih Kaan, Gürkan (Ofspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grupta mücadele veren 12 Bingölspor, konuk ettiği Ofspor\'la 0-0 berabere kaldı. Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'nde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla takımlar, karşılaşmaya ellerinde \'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\' pankartıyla çıktı. 

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