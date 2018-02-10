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Spor

12 Bingölspor - Erbaaspor: 1-2

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- STAT: Bingöl Şehir HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx) 12 BİNGÖLSPOR: Kadir Kahvecioğlu (xx), Özkan Yılmaz (xx) (Dk

10 Şubat 2018 19:49

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)-

STAT: Bingöl Şehir
HAKEMLER: Erdem Temel (xx), Egemen Savran (xx), Güner Mumcu Taştan (xx)
12 BİNGÖLSPOR: Kadir Kahvecioğlu (xx), Özkan Yılmaz (xx) (Dk. 90 Taylan Arman ), Mehmet Sait Ulucan (xx), Doğancan Kılıç (xx), Talha Çoban (xx), Fatih Uyar (xx), Sercan Sevinç (xx) (Dk. 80 Tunahan Nazlı), Ogün Aytaç Yavuz (xx) (Dk. 73\' Hami Çolak x), Muhammed Burak Çelik (xx), Harun Kavaklıdere (xx), Mehmet Ali Can (xx)
ERBAASPOR: Nurullah Aslan (xx), Berk Kal (xx), Eşref Koçak (xx), Mahmuthan Samet Acar (xx), Onur Akdeniz (xx), Serkan Doğan (xx) (Dk. 65 Özgür Meriç Gayretli x), Murat Kara (xx), Oğuzhan Demirer (x) (Dk. 22 Ömer Demircan xx), Taner Kahriman (xx), Soner Gönül (xx), Murat Hacıoğlu (xx) (Dk. 80 Emirhan Atilla)
Goller: Dk. 55 Fatih Uyar (12 Bingölspor), Dk. 70 Ömer Demircan ve Dk. 90 Emirhan Atilla (Erbaaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Kadir Kahvecioğlu (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 35: Murat Hacıoğlu (Erbaaspor), DK 84: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 90: Fatih Uyar (12 Bingölspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 21\'inci haftasında, 12 Bingölspor ile Erbaaspor, Bingöl Şehir Stadı\'nda karşılaştı. Bingöl Valisi Ali Mantı, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay\'ın da izlediği maçı konuk ekip Erbaaspor 2-1 kazandı. 

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