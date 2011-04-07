-12 BİN TELEFON KAYDI TİYATRO OYUNUYMUŞ İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Fatma Cengiz, sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin ile aralarında geçtiği iddia edilen görüşme ve mesajların yer aldığı 12 bin telefon kaydının, yazdığı tiyatro oyununa ilişkin olduğunu savundu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Cengiz'in savunmasını tamamlamasının ardından daha önce alınan ifadeleri okundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Cengiz ile sanıklardan İbrahim Şahin arasında telefon görüşmesi ve mesajlaşmalarla birlikte 12 bin kayıt olduğunu belirterek, ''Bu telefon irtibatında tiyatroyla ilgili mi görüştünüz, telefon görüşmelerine getirdiğiniz açıklama tiyatro mu?'' diye sordu. Cengiz de kendisi hakkında 3 ayda 25 bin görüşme yazıldığını, bunun 24 saatte 278 görüşmeye denk geldiğini ifade ederek, tek bir kişiyle ve tek bir hat ile bu şekilde görüşme yapılamayacağını söyledi. Kayseri'ye gelen ve MİT'çi olduğunu söylediği ''Davut'' ve ''Kartal'' adlı kişilerin kendisine ''takılmaya'' başladığını ve Şahin'in adresini istediklerini kaydeden Cengiz, ''Sen arama, birine arattır' dediler. Ben de Fahri Kepek'e arattırdım'' diye konuştu. Şengün'ün, ''Siz neden arıyorsunuz, onlar niye aramıyor Şahin'i?'' sorusu üzerine Cengiz, ''(Bizde kontör yok) diyerek ağladılar'' dedi. Cengiz, Şengün'ün, ''MİT ile ilginiz var mı?'' sorusuna karşılık da kendisinin ilgisi olmadığını ancak babasının MİT'e çalıştığını belirterek, görüştüğü bu kişilerden birinin de babasının arkadaşı olduğunu söylediğini anlattı. Şengün'ün, ''Şahin'i aramak için neden dolambaçlı yolları kullanıyorsun, neden Fahri Kepek'i aracı olarak kullanıyorsun?'' sorusu üzerine Cengiz, Kepek'in kendi iş yerinde çalıştığını söyledi. Telefon mesajlarının çoğunun kendisine ait olmadığını ifade eden Cengiz, ''Şahin ağabey ile 10 ya da 15 görüşmemiz var. Bu kayıtların yarısı bile bana ait değil'' diyerek, kendisiyle görüşen MİT'çilerin, telefonunu alarak kullandıklarını söyledi. -''MİT'ÇİLERİN AMİRİ MİSİNİZ?''- ''Kartal'' adlı MİT görevlisinin kendisine, ''İbrahim Şahin'i (terörle mücadelede yeni oluşum) göreve getireceğiz. Sen çok arayıp rahatsız etme'' dediğini belirten Fatma Cengiz, Şengün'ün, ''Şahin'in tiyatroya ne ihtiyacı var?'' sorusuna, ''Bunlar bizim kendi aramızdaki şakalaşmalar ve mesajlardır'' yanıtını verdi. Şengün'ün, ''Sizin ne özelliğiniz var? Devlet, İbrahim Şahin'e vereceği görevi niye size anlatsın? MİT'çilerin amiri misiniz?'' sorusuna karşılık Cengiz, ''Hayır, değilim'' diyerek, MİT'çilerin söylediklerini yapmadığı zaman da kendisine kızdıklarını, tehdit ettiklerini öne sürdü. Yazdığı tiyatro oyununun konusunun asker, polis ve İbrahim Şahin'in memlekete verdiği emek olduğunu söyleyen Cengiz'e Şengün, ''Ama telefon görüşmeleriniz bunu göstermiyor'' dedi. Cengiz de MİT'çilerin arasında yaptıkları mesajlaşmaların da kendisine yazıldığını savundu. -İDDİALARA AÇIKLIK GETİRMELİ- Savcı Nihat Taşkın, Cengiz'in ifadesini kendisinin aldığını belirterek, ''Savcılık ifadesini benim değil, hakim Hasan Hüseyin Özese'nin aldığını söyledi. Bu iddialarını ciddi görmediğimizden dolayı sağlığı konusunda bir talebimiz olmadı. Kendisinin akıl sağlığı konusunda muayene talebi olacak mı? İfadesini neden savcı yerine hakim alsın, bu neye hizmet eder?'' dedi. Savcılık ifadesini alan kişinin beyaz saçlı olduğunu kaydeden Cengiz, ifadesine katılan avukatının tanık olarak dinlenilmesini istedi. Cengiz, kalabalık ve yoğunluktan dolayı hakim Özese'nin savcıya yardım etmiş olabileceğini söyleyince Başkan Şengün, böyle bir şeyin olamayacağını vurguladı. Fatma Cengiz'in savunmasının netliğe kavuşmadığını belirten savcı Taşkın, Cengiz'in, iddialara açıklık getirecek şekilde savunmasını yapması gerektiğini söyledi. Duruşmaya ara verildi.