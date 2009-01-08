12 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Las Vegas'ta kurulan 'CityCenter', 12 bin kişiye yeni iş imkânı sunacak.



Mali kriz nedeniyle tarihinin en kötü günlerini geçiren ABD'nin kumarhaneleriyle ünlü şehri Las Vegas'ta 1 buçuk milyon metre kare alana inşa edilen CityCenyer adlı kompleks 12 bin kişiye yeni iş imkanı sunacak.



9 milyar dolara mal oldu



Las Vegas'ın çehresini değiştirecek olan eyni kompleks 9.1 milyar dolara mal oldu. 1 buçuk milyon metre kare alana kurulan yeni merkezde 4 bin 800 odalı bir otel, 2 bin 650 odalı bir residence, 7 bin 500 araçlık otopark alanı ve 50 bin metre kare üzerine kurulu bir alışveiş merkezi bulunuyor.



MGM Mirage grubunun bünyesindeki CityCenter'ın CEO'su Boby Baldwin," Bugün bizim için tarihi bir an. Burası kriz ortamında 12 bin kişiye yeni iş imkânı sunacak, şehrin çehresi değişecek. Las Vegas zaten ilgi gören bir şehirdi, şimdi daha fazla turist gelecek. Burada çalışmak isteyenlerin özgeçmişlerini göndermeleri için 'citycentercareers.com' adlı bir site kurdukç Yoğun başvuru var şeklinde konuştu.



ABD ekonomisini alt üst eden mali krizden 'Günah Şehri'de nasibini aldı. Şehrin kumar gelirleri 2008'in sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında bir düşüş gösterdi. Kumarhaneler şu anda istenen dolulukta olmasa da revü şovları hız kesmeden devam ediyor.

