-12 BİN 580 ANGUS KOCAELİ'NE GETİRİLDİ KOCAELİ (A.A)- 22.08.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK), kasaplık hayvan ithalatı için düzenlediği ihale kapsamında Uruguay'dan ithal edilen canlı hayvanlar Derince Limanı'na getirildi Edinilen bilgiye göre, Uruguay'dan yaklaşık 17 gün önce yola çıkan ve içerisinde Angus cinsi 12 bin 580 büyükbaş canlı hayvan bulunan Ürdün bandıralı ''Almawashi'' adlı gemi Derince Limanı'na yanaştı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Derince İlçe Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerince gerekli kontrolleri yapılan canlı hayvanlar Derince 33 Nolu Damperli Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerinin kamyon ve TIR'lar ile Et Balık Kurumunun Ankara, İstanbul, Sakarya, Bursa ve Eskişehir'deki kesimhanelerine gönderilmeye başlandı. Merkezi Ürdün'de olan Hicazi Ghohseh firması tarafından ithal edilen Angus cinsi hayvanların, 2008 model sistemin bulunduğu gemide otomatik yem ve sulama sistemi ile hayvan başına 4 metrekarelik alan içinde özenle getirildiği ve Sakarya'ya sevklerinin 2-3 gün süreceği bildirildi.