12 bin 316 vaka, 458 ölüm

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinde 17 Aralık itibariyle 12 bin 316 vaka görüldüğünü, 458 kişinin ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın domuz gribiyle ilgili soru önergesini yanıtladı.





bu arada, Bakanlığın domuz gribinden kaynaklı ölümlerle ilgili bugün haftalık açıklama yapması bekleniyor.