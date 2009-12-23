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12 bin 316 vaka, 458 ölüm

Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık itibariyle 12 bin 316 vaka görüldüğünü, 458 kişinin ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

23 Aralık 2009 02:00

 

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinde 17 Aralık itibariyle 12 bin 316 vaka görüldüğünü, 458 kişinin ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın domuz gribiyle ilgili soru önergesini yanıtladı.

17 Aralık itibarıyla 12 bin 316 vaka görüldüğünü belirten Akdağ, 458 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'nin bütün illerinde hastalığın görüldüğünü söyledi.


Akdağ, hastalıktan korunmanın en etkin yönteminin aşılanmak olduğunu hatırlattı ve şimdiye kadar 43 milyon doz aşının alım sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

bu arada, Bakanlığın domuz gribinden kaynaklı ölümlerle ilgili bugün haftalık açıklama yapması bekleniyor.

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