12 bin 316 vaka, 458 ölüm

<span style="font-size:10pt;"><strong> </strong></span><h2><span style="font-size:10pt;"><span class="arabaslik"><span style="font-size:10pt;">T24-</span></span> Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinde 17 Aralık itibariyle 12 bin 316 vaka görüldüğünü, 458 kişinin ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.</span></h2><p>Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız'ın domuz gribiyle ilgili soru önergesini yanıtladı. </p><p><a rel="nofollow" name="byLine">17 Aralık itibarıyla 12 bin 316 vaka görüldüğünü belirten Akdağ, 458 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. </a></p><p><a rel="nofollow" name="byLine1">Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'nin bütün illerinde hastalığın görüldüğünü söyledi. </a></p><p><a rel="nofollow" name="story1"><br /></a></p><p><a rel="nofollow" name="content1"><a rel="nofollow" name="byLine2">Akdağ, hastalıktan korunmanın en etkin yönteminin aşılanmak olduğunu hatırlattı ve şimdiye kadar 43 milyon doz aşının alım sözleşmesinin imzalandığını belirtti.</a></a></p><p>bu arada, Bakanlığın domuz gribinden kaynaklı ölümlerle ilgili bugün haftalık açıklama yapması bekleniyor. </p>