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Ekonomi

12 bankaya 'ortak hareket ettikleri' gerekçesiyle ağır cezalar geliyor

Rekabet Kurumu'nun elinde bankaların genel müdürleri dahil bazı yöneticilerin aralarında yaptıkları mail yazışmalarının olduğu ileri sürüldü

02 Kasım 2012 11:26

Rekabet Kurumu, 12 bankanın kredi kartları faizleri dahil, çok sayıda kredi türünde faiz oranlarını ortak hareket ederek belirledikleri kanaatine vardı. Sözkonusu bankalara geçen yılki cirolarının yüzde 10'una varan cezalar kesilmesi gündeme geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın haberine göre; kurumun elinde bankaların genel müdürleri dahil bazı yöneticilerin aralarında yaptıkları mail yazışmalarının olduğu ileri sürüldü. Ancak bir genel müdür, "Bankacılar birbirleriyle öyle yapalım diye konuşur, sonunda dönüp birbirlerinin gözünü oyarlar" dedi.

Rekabet Kurumu yetkilileri cezaların ciro üzerinden hesaplandığını, kesilecek cezanın bir yıl önceki cezanın yüzde 10'unu aşmayacağını söylüyor. Bu arada "kartel" saptaması kesinleşirse verilecek cezanın cironun yüzde 2'sinden az olamayacağı da hatırlatılıyor.


Hangi bankalar inceleme altında?


Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, TEB, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası. Ayrıca Garanti Bankası'nın bazı işlemleri yürüttüğü Garanti Ödeme ve Garanti Konut finansmanı şirketleri.

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