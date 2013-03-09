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Ekonomi

12 bankaya 1.1 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu, bankalarla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı

09 Mart 2013 10:33

Rekabet Kurumu, 12 bankaya; mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında ‘anlaşma’ yoluyla rekabetin ihlal edildiği gerekçesiyle, 1.1 milyar lira ceza kesti.
 
Rekabet Kurumu, bankalarla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Bankaların faiz oranlarını anlaşarak belirlediği iddiaları üstüne başlatılan soruşturmadan, para cezası kararı çıktı.

Aralarında kamu ve yabancı bankaların da olduğu 12 bankaya bir milyar 120 milyon lira ceza kesildi.

Bankalar, cezayı Ankara idare mahkemelerinde temyiz edebilecek.

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