-12 BAKAN SURİYE'DE LAZKİYE (A.A) - 02.10.2010 - Türkiye ile Suriye arasında yarın yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısının ikincisine katılacak Türk heyeti, Suriye'nin Lazkiye kentine geldi. Heyeti, havaalanında, Suriyeli bakanlar ve Türk büyükelçiliği görevlileri karşıladı. İki ülke arasındaki bakanlar toplantısının açılışı bu akşam, Lazkiye'de verilecek resmi akşam yemeğiyle başlayacak. Yarın da iki ülke bakanlarının bir araya geleceği ve Türkiye ile Suriye'yi ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacağı toplantı düzenlenecek. Lazkiye'deki toplantıya, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan, Cevdet Yılmaz ve Hayati Yazıcı, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir katılacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ayrıca bu akşam Suriye'de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.