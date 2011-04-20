12 bağımsız adayın iptal gerekçeleri

Yüksek Seçim Kurulunun, BDP'nin desteklediği 6 kişi dahil 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularının iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. Karara göre 12 kişinin iptal gerekçeleri şöyle:



MEHMET HATİP DİCLE VE LEYLA ZANA (DİYARBAKIR): Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Mart 2007 tarihli ilamları ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''silahlı örgüte üye olma suçunu'' düzenleyen 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ''cezaların artırılmasını öngören 5. maddesindeki terörle ilgili suçların artırımına'' ilişkin maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası.



GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT): İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 18 Şubat 1992 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun ''hükümet emrine karşı gelmek'' başlıklı maddesi ve eski Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi 1. fıkrasında ''suçun tekrarı'' başlığı uyarınca 1 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 55 bin lira ağır para cezasıyla cezalandırılması.



SEBAHAT TUNCEL (İSTANBUL): İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25 Mayıs 2006 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefetten ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun, cezaların ertelenmesine ilişkin 6. maddesi gereğince 1 yıl 6 ay hapis ve 91 TL adli para cezasıyla cezalandırılması. Karar, 3 Temmuz 2007'de kesinleşti ve bu tarihten itibaren başlayan ''deneme'' süresinin henüz bitmediği anlaşıldı.



HARUN ÖZCAN (ÇANAKKALE) : Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28 Kasım 2008 tarihli ilamıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ''resmi belgede sahtecilik'' suçunu düzenleyen 204/1; suçun birden fazla tekrarlanması halinde verilecek cezayı düzenleyen 43/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve TCK'nın dolandırıcılık suçundan 10 ay hapis cezası.



ABDULLAH KIZILAY (DİYARBAKIR): Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesinin, 25 Eylül 2009 tarihli ilamıyla TCK'daki ''hakaret'' suçundan toplam 22 ay 15 gün hapis cezası.



İSA GÜRBÜZ (ELAZIĞ): Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesinin 16 Nisan 2004 tarihli kararıyla ''hırsızlık'' suçundan ağır para cezasıyla cezalandırıldı ve ceza ertelendi. Gürbüz'ün 5 yıllık deneme süresi içerisinde 18 Şubat 2009'da işlediği suç nedeniyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Ekim 2009 tarihli kararıyla tekrar ağır para cezasıyla cezalandırılması,



ÇİÇEK OTLU (GAZİANTEP): Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 23 Haziran 2005 tarihli kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''silahlı örgüte üye olma suçunu'' düzenleyen 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ''cezaların artırılmasını öngören 5. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılması,



MEHMET SALİH YILDIZ (HAKKARİ): Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1. Numaralı Askeri Mahkemesinin Temmuz 1981 tarihli ilamıyla 171 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılması.



ERTUĞRUL KÜRKÇÜ (MERSİN): İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin 8 Nisan 1975 tarihli ilamıyla 765 sayılı TCK'nın ''devlet kuvvetleri aleyhine işlenen suçları'' içeren 146/1 ve 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca 30 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılması.



NEZİR SİNCAR (İZMİR): İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Aralık 1999 tarihli ilamıyla yurda sahte para sokmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılması.



ŞERAFETTİN EFE (İZMİR): Bağımsız adaylık için gerekli parayı yatırmaması.



