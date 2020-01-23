12 ay süren indirimlere düzenleme geliyor: 'Şişirilmiş fiyatlar geride kalacak'

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından yapılan çalışmaya göre kampanyalar artık yıl boyunca sürmeyecek. Yılda 3'er aylık iki kampanya döneminde en fazla yüzde 50 indirim uygulanabilecek. Diğer dönemlerde en yüksek oran yüzde 30'la sınırlandırılacak. Yüksek indirim uygulamak isteyen sadece ürünün güncel fiyatını yazabilecek.

Markaların yıl boyunca 'büyük fırsat' ve 'seri sonu' gibi isimlerle müşterilere sunduğu yüksek oranlı indirimler için yeni bir düzenleme geliyor. Yapılan taslak çalışmaya göre markalar artık internet sitelerine, mağaza camlarına ve reyonlara yüzde 70 indirim veya yüzde 60+30 indirim gibi yüksek oranlı kampanyaları yazamayacak.

Bundan sonra indirim kampanyaları yıl boyunca duyurulmayacak. Mağazalarda ve internet sitelerinde indirim oranları kışın Aralık-Ocak-Şubat ve yazın Ağustos-Eylül-Ekim olarak 2 dönemde en fazla yüzde 50 olacak şekilde yazılacak. Diğer dönemlerde ise indirim oranları yüzde 30'u aşamayacak. Markalar eğer yüksek oranlı indirim yapmak isterse bunu oran belirtmeden direkt olarak fiyat olarak yazacak. Oran yazamayacak. 700 liradan 250 liraya düşen bir gömlek için sadece 250 lira yazılabilecek.

"Güven kalmadı"

Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberinde göre Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, tüketicilerin 12 ay boyunca devam eden indirimler yüzünden markalara karşı güveninin kalmadığını söyledi. Öncel, "Daha önce yanıltıcıindirimler konusunda yapılan çalışmalar yeterli olmadı. Üyelerimizle ortak karar alıp bir çalışma içerisine girdik. Çalışma üzerinde son düzeltmeleri yaparak Ticaret Bakanlığı'na sunacağız. Gerçekliği olmayan indirim kampanyaları tüketicinin güvenini sarsıyor. Biz müşterinin gerçek indirimlerle ve sezonda alışveriş yapmasını istiyoruz" dedi.

"Kaos son bulsun"

2 bin liralık ayakkabının 200 liraya inemeyeceğini söyleyen Öncel, "İndirim kaosuna son vermek istiyoruz. İndirim bağımlığı yüzünden müşteri yüzde 50 indirimi bile beğenmiyor. Yüzde 50 indirimle ürün alan sonra yüzde 50+20 beklentisi ile geliyor. Sonuç olarak kârlılığını kaybeden markalar konkordato sürecine giriyor ve iflas bayrağını açıyor. Artık markaların da sürdürülebilir bir model üzerinde devam etmesi lazım" diye konuştu.

Efsane Cuma'da da geçerli

Bu indirim düzenlemelerinin Black Friday (Kara Cuma) ve Efsane Cuma gibi kampanya dönemlerinde de geçerli olacağını dile getiren Öncel, "Bu dönemlerde de internet üzerinden yapılan kampanyalarda yüzde 50 sınırına dikkat edilecek. Eğer bir markakendi ürününün fiyatında ciddi bir düşüş yapmak istiyorsa bunu yine internet sitesinde indirim şeklinde değil, ürünün sadece yeni fiyatını yazarak belirtecek" şeklinde konuştu.

"Şişirilmiş fiyatlar geride kalacak"

Markaların nasıl olsa indirim yapacağız diye sezon başında ürün fiyatlarını şişirdiğini belirten Sinan Öncel, "Yeni çalışma ile birlikte markalar fiyat politikalarına çekidüzen verecek. Eylül başında yüksek fiyattan piyasaya ürün sürmeyecek. Sadace gerçek indirimler yansıtılacak. Böylece Eylül ayında hazır giyimden kaynaklanan enflasyon yükselişi de yaşanmayacak" dedi.

"Tüketici fiyat takibi yapmalı"

Yüksek oranlı indirimlerin tüketicileri yanılttığını belirten Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av. Bülent Deniz, "Bu indirimlerin gerçek olmadığını geçtiğimiz günlerde gördük. Tüketiciler bir ürünü almadan önce mağaza ve internetteki fiyatını araştırıp öyle adım atmalı. Yapılan çalışma ile tüketicilerin mağdur olması büyük ölçüde engellenecek"dedi.