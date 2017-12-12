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Spor

12 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5

12 Aralık 2017 12:21

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13.30 Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor  
15.30 Bursaspor - Adanaspor  
16.30 Boluspor - Kasımpaşa  
17.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor  
19.30 Sivas Belediyespor - Galatasaray  
21.00 Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş  

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip öğlen saatlerinde özel uçakla İzmir\'e oradan karayolu ile Manisa\'ya giderek maç saatini bekleyecek. Beşiktaş saat 21.00\'de oynanacak maç sonrası İstanbul\'a dönecek.

FENERBAHÇE
Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

VOLEYBOL 
-Şampiyonlar Ligi-
19.30 Agel Prostejov - Fenerbahçe

-Challenge Cup-
21.00 RSR Walfer - Bursa B.Şehir Bld.

-KupaVoley-
17.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşikaş  
18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor 

BASKETBOL
-Avrupa Kupası-
20.00 Galatasaray Odeabank - Budocnost Podgorica
-FIBA Şampiyonlar Ligi- 
20.30 Pınar Karşıyaka - Dinamo Sassari
22.30 Orlandina Basket - Gaziantep Basketbol

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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