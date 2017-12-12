12 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13.30 Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor
15.30 Bursaspor - Adanaspor
16.30 Boluspor - Kasımpaşa
17.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor
19.30 Sivas Belediyespor - Galatasaray
21.00 Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip öğlen saatlerinde özel uçakla İzmir\'e oradan karayolu ile Manisa\'ya giderek maç saatini bekleyecek. Beşiktaş saat 21.00\'de oynanacak maç sonrası İstanbul\'a dönecek.
FENERBAHÇE
Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlanacak
VOLEYBOL
-Şampiyonlar Ligi-
19.30 Agel Prostejov - Fenerbahçe
-Challenge Cup-
21.00 RSR Walfer - Bursa B.Şehir Bld.
-KupaVoley-
17.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor
17.30 Galatasaray HDI Sigorta-Beşikaş
18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İnegöl Belediyespor
BASKETBOL
-Avrupa Kupası-
20.00 Galatasaray Odeabank - Budocnost Podgorica
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20.30 Pınar Karşıyaka - Dinamo Sassari
22.30 Orlandina Basket - Gaziantep Basketbol