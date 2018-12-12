12 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mustafa Çulcu: \"Son 10 yılda oynanan 60 derbinin yarısından fazlasını 3 hakem yönetti\"

\"VAR sistemini verimli buldum\"

\"Türkiye\'de hakemle yatıp hakemle kalkıyoruz\"

\"Yeni isimlere şans verilmesi lazım\"

(ÖZEL) Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: \'\'Umarım Kick Boks olimpiyatlarda yer alacak\"

(ÖZEL) Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakcı: \'\'Ülkemizin suyu olan her yerinde Kano yapmak istiyoruz\"

GALATASARAY

12.00 Abdurrahim Albayrak basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelecek.

13.30 Sarı-kırmızılı kulübün Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇINA DOĞRU

14.30 İsveç ekibi Malmö İstanbul\'a gelecek.

15.30 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

16.00 Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamlayacak.

18.45 Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

19.30 İsveç temsilcisi son çalışmasını yapacak.

SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

11:30 Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı için Slovakya\'ya gidecek.

20:00 Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

20:30 Sarı-lacivertli temsilcimiz son çalışmasını maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı\'nda yapacak.

AKHİSARSPOR - STANDARD LİEGE MAÇINA DOĞRU

17.45 Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.20 Standard Liege Teknik Direktörü Michel Preud\'homme ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

TRABZONSPOR

11:00 Teknik direktör Ünal Karaman basın toplantısı düzenleyecek.

VAKIFBANK

11:00 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası\'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü unvanını alan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, basınla bir araya gelecek.

Brand-Sport Summit başlığı altında spor dünyasının önemli isimleri panele katılacak.

ŞAMPİYONLAR BULUŞUYOR

14.00-16.00 Şampiyon sporcular Antalya Rixos Premium Belek\'te bir araya gelecek.

POTANIN PERİLERİ\'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

15:00 Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nın (EuroBasket) grup kuraları Sırbistan\'ın başkenti Belgrad\'da çekilecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 27 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan\'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek Kadınlar EuroBasket\'in grup kuralarına ilk torbadan katılacak.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

22:00 Riesen Ludwigsburg - Banvit

-Erkekler Eurocup-

20:00 Türk Telekom - Dolomiti Energia Trento

21:45 AS Monaco - Galatasaray

-Kadınlar Eurocup-

18:30 Mersin BŞB - Enisey

20:00 Galatasaray - MBA Moskova

20:30 Wisla Krakow - Beşiktaş

-FIBA Avrupa Kupası-

20:00 Szolnoki Olaj - Pınar Karşıyaka

EFELER LİGİ

14:00 Arhavi Bld. - Jeopark Kula Bld.

17:30 İstanbul BBSK - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

17:30 Tokat Bld. Plevne - Halkbank

18:00 Arkas Spor - Maliye Piyango

18:00 Ziraat Bankası - İnegöl Bld.

19:00 Fenerbahçe - Galatasaray

TEKVANDO

Milli tekvandocular, Çin\'in Wuxi kentinde başlayacak Grand Slam Finali\'nde mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları\'na katılım puanı veren organizasyonda 6\'sı kadın 7 milli sporcu tatamiye çıkacak.