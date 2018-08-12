12 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
19.30 Atiker Konyaspor - B.B. Erzurumspor
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.30 Gençlerbirliği - Hatayspor
19.30 Giresunspor - Eskişehirspor
21.45 Balıkesirspor Baltok - Altınordu
21.45 Denizlispor - Gazişehir Gaziantep
GALATASARAY
- Ligin ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 3-1 mağlup eden sarı kırmızılı ekip günü izinli geçirecek.
FENERBAHÇE
12.00 Sarı-Lacivertli ekip Benfica maçının hazırlıklarına başlayacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
15.30 Southampton - Burnley (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
18.00 Admira Wacker - LASK Linz (Beşiktaş\'ın rakibi)
18.00 Arsenal - Manchester City
21.30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih (Almanya Süper Kupa)
23.00 Barcelona - Sevilla (İspanya Süper Kupa)
ATLETİZM
- Almanya\'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün sona erecek.