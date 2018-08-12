T24 LogoT24 Logo
Spor

12 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 19

12 Ağustos 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
19.30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor 
19.30 Atiker Konyaspor - B.B. Erzurumspor
21.45 Beşiktaş - Akhisarspor 
21.45 Göztepe - Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO 1. LİG
19.30 Gençlerbirliği - Hatayspor
19.30 Giresunspor - Eskişehirspor  
21.45 Balıkesirspor Baltok - Altınordu  
21.45 Denizlispor - Gazişehir Gaziantep

GALATASARAY
- Ligin ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 3-1 mağlup eden sarı kırmızılı ekip günü izinli geçirecek. 

FENERBAHÇE
12.00 Sarı-Lacivertli ekip Benfica maçının hazırlıklarına başlayacak. 

AVRUPA\'DAN FUTBOL
15.30 Southampton - Burnley (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
18.00 Admira Wacker - LASK Linz (Beşiktaş\'ın rakibi)
18.00 Arsenal - Manchester City
21.30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih (Almanya Süper Kupa)
23.00 Barcelona - Sevilla (İspanya Süper Kupa)

ATLETİZM
- Almanya\'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün sona erecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 19Medipol BaşakşehirTrabzonspor  19Atiker KonyasporErzurumspor 21BeşiktaşAkhisarspor  21GöztepeYeni Malatyaspor SPOR TOTOLİG 19GençlerbirliğiHatayspor 19GiresunsporEskişehirsporBalıkesirspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24