12 ada Türkiye'nin oluverdi!

Avrupa Birliği Temsilcisi tarafından hazırlanan Ege Haritası’nda, Lozan’la Yunanistan’a devredilen 12 adanın Türkiye’nin gibi gösterilmesi gerginlik yarattı. Yunan yetkililerin duruma büyük tepki göstermesi üzerine haritalar toplatıldı



Hürriyet gazetesinde, Zeynep Gürcanlı imzasıyla yayımlanan haber şöyle:



AB Temsilcisi'nin hazırladığı Ege Haritası diplomatik kriz çıkardı. Yunanistan köpürdü...



Türkiye’de hemen herkes, Türk topraklarını çeşitli ülkelerin toprakları gibi gösteren haritalara alıştı.



Kimi zaman Doğu Anadolu’yu Ermenistan gibi gösteren, kimi zaman Güneydoğu’yu “Kürdistan” olarak nitelendiren haritalarla karşılaştık. Suriye’yle en büyük sorunumuz yıllarca, Hatay’ın Suriye topraklarında gösterildiği haritalar oldu. Ama bu, şimdiye kadar hiç olmamıştı.



Lozan’la Yunanistan’a devrettiğimiz 12 Ada, ilk kez bir haritada Türkiye toprakları içinde gösterildi.



İşin daha da ilginci, bu harita, bizzat Avrupa Birliği tarafından hazırlandı.



İşte, AB içinde büyük krize neden olan “harita olayı’nın” ayrıntıları:



Ankara diplomatik kulislerinde adeta efsaneye dönüşen “harita krizi”, Ankara’da görev yapan Avrupa Birliği ülkeleri Büyükelçilerinin olağan toplantısında yaşandı.



Ankara’daki AB ülkeleri Büyükelçileri, Türkiye’de yaşananları değerlendirmek, yorumlamak ve ortak tutum alabilmek için, hemen hemen her hafta toplanıyorlar.



Geçen ay sonunda yapılan toplantı da, son derece “sıkıcı” başladı.



Büyükelçiler, yerel seçimlerden, yılan hikayesine dönen IMF anlaşmasından, insan haklarından bahsettiler.



Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Temsilcisi Büyükelçi Marc Pierini de, toplantıda meslektaşlarına, AB komisyonu’nun yaptığı çalışmalara ilişkin bir brifing vermek istedi.



AB’nin Türkiye’deki projelerini anlatan bir dosyayı, toplantıda hazır bulunan Avrupalı Büyükelçilere dağıttı.



Dosyayı alan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Fotis Ksidas, bir yandan Pierini’nin sunumunu dinlerken, diğer yandan da dosya içeriğini incelemeye başladı.



Dosyaya ekli bir haritayı gören Yunan Büyükelçisi’nin neredeyse, gözleri yuvalarından fırlayacaktı.



Çünkü, AB Komisyonu’nun Türkiye’de yaptığı projeleri anlatmak için hazırlanan Türkiye haritasında, 12 Yunan Adası, Türkiye sınırları içinde gösteriliyordu.



Pierini sunumunu sürdürürken, “bir dakika” diyen Yunan Büyükelçisi araya girdi.



“Dosyaya ekli bir harita verdiniz bize. Ve bakın, haritada Ege’deki tüm adalar Türkiye ile aynı renkte gösteriliyor” diyen Ksidas, haritayı kaldırdı, parmağıyla Midilli Adası’nı gösterdi ve ekledi;



“Ben Türkiye topraklarında gösterdiğiniz bu adada doğdum .Ama Türk vatandaşı olduğumu hiç sanmıyorum…”



Yunan Büyükelçisi’nin bu tavrı üzerine AB temsilcisi Pierini hemen meslektaşlarından dosyaları geri istedi. Özür diledi. Haritayı, dosyadan çıkararak, AB Büyükelçileri’ne dosyayı geri verdi.



Ancak Yunan Büyükelçisi kendisine verilen haritalı dosyayı Pierini’nin tüm ısrarlarına rağmen geri vermekten kaçındı. “Belki bir gün lazım olur” dedi ve haritayı kendi çantasının içine koyuverdi.



Şimdilerde AB Büyükelçileri arasındaki en büyük sohbet konusu, Yunan Büyükelçisi’nin alıkoyduğu haritayı ne yapacağı üzerine gerçekleşiyor.



Önümüzdeki günlerde Brüksel’de bu konuda Yunanistan ile AB Komisyonu arasında “protesto fırtınası” görürseniz, hiç şaşırmayın….